Mỹ trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế

Trụ sở ICC tại La Haye (Hà Lan). Ảnh: IRNA/TTXVN

Động thái này vấp phải sự phản đối của ICC, LHQ và 8 quốc gia phương Tây cùng Nhật Bản.

Theo thông báo của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài, thuộc Bộ Tài chính Mỹ, ICC bị đưa vào danh sách các đối tượng bị phong tỏa tài sản và hạn chế giao dịch. Các biện pháp này ảnh hưởng đến tài sản thuộc thẩm quyền của Mỹ cũng như những giao dịch liên quan đến cá nhân Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington sẽ cấm các giao dịch với ICC, cắt nguồn lực và làm tê liệt khả năng hoạt động của cơ quan này. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành chính hồi tháng 2-2025, mở đường cho việc trừng phạt các quan chức ICC.

ICC lên án động thái của Washington, cho rằng đây là cuộc tấn công nhằm vào nguyên tắc thượng tôn pháp luật và nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế. Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres cũng phản đối việc Mỹ trừng phạt ICC với tư cách một tổ chức.

Trong tuyên bố chung, ngoại trưởng Anh, Canada, Đan Mạch, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Hà Lan bày tỏ phản đối mạnh mẽ, đồng thời khẳng định tiếp tục đoàn kết hỗ trợ và hợp tác với ICC.