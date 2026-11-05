Mỹ trừng phạt doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ các hãng hàng không Iran

Theo thông báo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/11, Fugo Ground Services Inc còn hoạt động dưới tên Fugo Aviation bị đưa vào danh sách trừng phạt do hoạt động trong lĩnh vực hàng không của Iran. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 11/2019, đăng ký tại quận Besiktas, thành phố Istanbul.

Phía Mỹ cho biết Fugo có các hợp đồng cung cấp dịch vụ trực tiếp cho 6 hãng hàng không Iran đã bị Washington áp đặt trừng phạt, gồm Iran Air Tour, Saha Airlines, Sepehran Airlines, Varesh Airlines, Taban Airlines và Ata Airlines Company. Một số hợp đồng được ký trong những tuần sau khi các hãng hàng không này bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt ngày 8/9/2026. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các hãng hàng không nói trên vẫn tiếp tục khai thác các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp những biện pháp hạn chế của Washington.

Quyết định đối với Fugo được công bố trong khuôn khổ chiến dịch mang tên “Operation Economic Outcast” (Chiến dịch cô lập kinh tế), được chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các nguồn thu và mạng lưới kinh tế quốc tế của Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Washington sẽ tiếp tục trừng phạt những cá nhân và tổ chức hỗ trợ Tehran, bất kể hoạt động được thực hiện trên bộ, trên biển hay trên không.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 13 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc điều hành mạng lưới đăng ký tàu biển giả mạo, hỗ trợ đội tàu vận tải dầu mỏ của Iran né tránh các lệnh trừng phạt. Theo cáo buộc của Washington, mạng lưới này do doanh nhân Ấn Độ Suniel Kumar Sharma và vợ là Jaspreet Preeti Shahid điều hành, thông qua các công ty cung cấp giấy tờ đăng ký và chứng nhận hàng hải giả cho những tàu bị trừng phạt, trong đó có các tàu vận chuyển dầu mỏ Iran và hoạt động thay mặt quân đội Iran cùng các lực lượng liên quan.