Mỹ trừng phạt 5 thực thể Trung Quốc liên quan vụ đánh cắp bí mật công nghệ AI

Công nghệ trở thành mặt trận mới trong cạnh tranh thương mại giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Theo SCMP, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố quyết định ngày 19-10, căn cứ Đạo luật Bảo vệ tài sản trí tuệ Mỹ (PAIPA), cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những đối tượng nước ngoài có liên quan đến hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ.

Danh sách trừng phạt gồm Shanghai Zhisuan Technology, công ty do ông Ding Linwei thành lập, quỹ đầu tư mạo hiểm MiraclePlus và ba thực thể liên quan.

Tháng 1-2026, bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco (California, Mỹ) kết luận ông Ding Linwei phạm 7 tội danh đánh cắp bí mật thương mại và 7 tội danh gián điệp kinh tế. Tuy nhiên, thẩm phán liên bang sau đó hủy phần kết tội gián điệp kinh tế, do không đủ bằng chứng chứng minh ông biết hoặc có ý định giúp Chính phủ Trung Quốc hưởng lợi từ hành vi đánh cắp thông tin. Bảy tội danh đánh cắp bí mật thương mại vẫn được giữ nguyên.

Quyết định trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường bảo vệ các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và bí mật thương mại liên quan, khi lĩnh vực này ngày càng giữ vai trò quan trọng trong cạnh tranh công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh.