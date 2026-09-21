Mỹ-Trung mở kênh thương mại, đề xuất cơ chế cảnh báo sự cố AI cấp độ an ninh quốc gia

Cuộc đàm phán ngày 20/9 giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, với sự tham gia của Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, diễn ra tại trụ sở JPMorgan Chase ở New York, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau tại Washington trong tuần này.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Bessent cho biết hai bên đã thảo luận việc triển khai cơ chế “Board of Trade”, được thống nhất về nguyên tắc từ cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Trump-Tập hồi tháng 5. Cơ chế này nhằm xác định một nhóm hàng hóa không mang tính chiến lược để hai nước xem xét giảm thuế và duy trì trao đổi thương mại theo hướng cân bằng.

Theo Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer, các mặt hàng có thể được đưa vào diện xem xét gồm hàng tiêu dùng và một số sản phẩm công nghệ thấp của Trung Quốc; trong khi phía Mỹ có thể đưa năng lượng, nông sản và thiết bị y tế vào nhóm hàng được cân nhắc. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa công bố danh sách cụ thể hoặc mức giảm thuế đối với từng mặt hàng.

Một kết quả khác được Mỹ công bố là đề xuất thiết lập cơ chế thông báo về các sự cố AI có thể liên quan đến an ninh quốc gia. Ông Bessent cho biết Washington muốn xây dựng một kênh đối thoại AI Mỹ-Trung, qua đó hai bên có thể trao đổi khi các vấn đề liên quan đến AI đạt tới cấp độ an ninh quốc gia.

Phía Trung Quốc xác nhận hai bên đã tiến hành đối thoại về các vấn đề liên quan đến AI, đồng thời mô tả các cuộc trao đổi kinh tế và thương mại là “thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng”. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh chưa công bố chi tiết về đề xuất cơ chế thông báo sự cố AI liên quan đến an ninh quốc gia của phía Mỹ.

Trong khi đó, một số vấn đề được kỳ vọng đưa vào chương trình nghị sự vẫn chưa có thông báo về kết quả mới. Mỹ chưa công bố tiến triển về việc cải thiện dòng chảy đất hiếm và khoáng sản quan trọng từ Trung Quốc. Hai bên cũng chưa đưa ra cập nhật mới về cam kết Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ hoặc kế hoạch mua thêm máy bay Boeing.