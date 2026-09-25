Mỹ - Trung hội đàm tại Nhà Trắng, tìm cách hạ nhiệt căng thẳng

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa, phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa, trái) tại lễ đón ở Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, ngày 23-9-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu trước cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên sẽ tập trung thảo luận các vấn đề an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), nhấn mạnh những quyết định đưa ra có thể định hình hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới.

Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định hai nước đều là những quốc gia dẫn đầu về AI, cần phối hợp để bảo đảm công nghệ này được phát triển an toàn, dưới sự kiểm soát của con người. Ông cũng kêu gọi duy trì nguyên tắc “không xung đột, không đối đầu”, đồng thời mở rộng hợp tác trong thực thi pháp luật và phòng chống ma túy.

Một điểm đáng chú ý là thông báo về việc Trung Quốc sẽ gửi hai con gấu trúc tới vườn thú Atlanta, được xem là cử chỉ ngoại giao nhằm củng cố quan hệ song phương.

Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong năm 2026, với khả năng còn thêm các cuộc gặp bên lề APEC và G20. Diễn biến diễn ra trong bối cảnh hai nước gia hạn đình chiến thương mại, đồng thời cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực công nghệ và ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu.