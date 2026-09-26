Mỹ - Trung giảm thuế, đồng thuận 8 điểm

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Chiều 26/9, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt đồng thuận về 8 kết quả quan trọng sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 23 đến 25/9 (giờ Mỹ).

Thứ nhất, hai nhà lãnh đạo nhất trí xây dựng quan hệ Mỹ - Trung ổn định chiến lược mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại.

Thứ hai, hai bên cam kết hỗ trợ lẫn nhau khi Trung Quốc đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11/2026 và Mỹ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào tháng 12/2026, đồng thời hai nguyên thủ dự định tham dự các hội nghị này.

Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Tổng thống Trump sẽ đến thăm thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc vào tháng 11, trong khi ông Tập sẽ đến Miami vào tháng 12.

Thứ 3, ông Tập và ông Trump nhất trí rằng Iran cần thực hiện cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định không quốc gia hay tổ chức nào được thu phí quá cảnh trên các tuyến đường thủy quốc tế.

Thứ tư, nguyên thủ hai nước nhắc lại rằng Trung Quốc và Mỹ từng là đồng minh trong Thế chiến thứ hai và đã sát cánh chiến đấu để giành thắng lợi trong cuộc chiến.

Thứ năm, hai nhà lãnh đạo ghi nhận vai trò tích cực của cơ chế tham vấn kinh tế - thương mại Trung - Mỹ, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được của các nhóm công tác hai bên, trong đó có việc thành lập và thúc đẩy hoạt động của Hội đồng Thương mại, triển khai thỏa thuận giảm thuế quan song phương trị giá 30 tỷ USD và phát huy những kết quả đạt được tại cuộc tham vấn ở Kuala Lumpur.

Thứ sáu, về hợp tác chống ma túy, ông Tập Cận Bình và ông Trump đánh giá cao những kết quả cụ thể mà hai bên đạt được. Gần đây, hai bên đã phối hợp chặt chẽ để triệt phá nhiều vụ án liên quan đến các chất hướng thần mới và hóa chất tiền chất, đồng thời bắt giữ hàng chục nghi phạm tại cả hai nước.

Thứ bảy, nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại và kênh liên lạc về trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm quản lý rủi ro và lợi ích liên quan tới công nghệ này. Thông cáo của Mỹ cho biết họ đã nhất trí đổi tên trí tuệ nhân tạo thành “siêu trí tuệ”. Cuộc đối thoại tiếp theo diễn ra vào tháng 11 tới.

Cuối cùng, phía Mỹ hoan nghênh việc Trung Quốc cho Vườn thú Atlanta mượn cặp gấu trúc.

Tuyên bố từ hai nước cũng cho thấy những điểm khác biệt. Mỹ cho biết Trung Quốc đồng ý nhập khẩu ít nhất 10 triệu tấn than từ Mỹ vào năm tới và tiếp tục trong năm 2028, song Bắc Kinh chưa đề cập đến cam kết này.

Mỹ cũng cho biết hai bên sẽ "tiếp tục giải quyết" các quan ngại của Washington liên quan đến việc Trung Quốc xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản thiết yếu sang Mỹ, "nhằm đưa lượng hàng cung ứng trở lại mức phù hợp". Tuy nhiên, tuyên bố từ phía Trung Quốc không đề cập đến nội dung này.

Ngoài 8 kết quả trên, quân đội hai nước thống nhất sớm ký biên bản ghi nhớ về tăng cường thông tin, phòng ngừa khủng hoảng và tiếp tục hợp tác tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích tại Trung Quốc.