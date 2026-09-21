Mỹ - Trung đàm phán về AI trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình

Chia sẻ với báo giới sau khi kết thúc cuộc đàm phán với phái đoàn Trung Quốc vào sáng 21/9 giờ Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên đã thảo luận về việc thiết lập một cơ chế đối thoại mới giữa Mỹ và Trung Quốc về AI, tập trung vào những quan ngại về an ninh quốc gia.

Cơ chế này bao gồm một hệ thống thông báo về các mục tiêu chung và mối đe dọa chung, áp dụng đối với các sự cố liên quan đến AI nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

“Chúng tôi cho rằng, cũng giống như bất kỳ hoạt động xuyên biên giới nào, việc chuyển từ tình trạng thiếu minh bạch sang minh bạch hơn giữa hai cường quốc AI số một và số hai thế giới là điều rất quan trọng,” Reuters dẫn phát biểu của ông Bessent sau cuộc đàm phán.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại thành phố New York. Ảnh: X/@SecScottBessent (tài khoản X của ông Bessent)

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, thành viên phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán, cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với chip AI tiên tiến và thiết bị sản xuất chất bán dẫn không nằm trong chương trình nghị sự. Theo ông Greer, cuộc đàm phán vừa qua sẽ tạo nền tảng cho một “hội nghị thượng đỉnh thành công” giữa ông Trump và ông Tập vào ngày 24/9 tới tại Washington.

“Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, dù xét về thương mại hay AI, và việc hai nước có thể hợp tác với nhau là điều cấp thiết. Điều đó không có nghĩa là mối quan hệ này không tồn tại những thách thức. Nhiều thách thức trong số đó là rất rõ ràng,” ông Greer nói.

Cuộc đàm phán cũng đề cập một số chủ đề khác, trong đó có kế hoạch triển khai cơ chế mà hai bên đã nhất trí sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5. Theo đó, mỗi bên sẽ xác định những mặt hàng phi chiến lược có thể được giảm thuế. Cơ chế này được gọi là “Hội đồng Thương mại” (Board of Trade).

Theo ông Greer, nhóm hàng của Trung Quốc có thể được đưa vào cơ chế này gồm “hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghệ thấp”, trong khi hàng hóa của Mỹ có thể gồm năng lượng, nông sản và thiết bị y tế.

Về phía phái đoàn Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong rời cuộc đàm phán tại thành phố New York mà không phát biểu với báo chí.

Theo Tân Hoa xã, các phái đoàn Trung Quốc và Mỹ trao đổi “thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng” trong khuôn khổ các cuộc tham vấn về những vấn đề kinh tế - thương mại. Hai bên cũng đối thoại về các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

“Dựa trên những nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được, hai bên tiến hành trao đổi về các vấn đề kinh tế - thương mại quan trọng cùng quan tâm, cũng như việc triển khai những đồng thuận đạt được trong các vòng đàm phán trước, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi,” Tân Hoa xã cho biết.

Theo lịch trình được Nhà Trắng công bố, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ từ ngày 23 đến 25/9. Nhà lãnh đạo Trung Quốc và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng hôm 24/9. Tối cùng ngày, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ chủ trì quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Tập Cận Bình tại Phòng Đông của Nhà Trắng. Sự kiện sẽ có sự tham dự của nhiều khách mời, trong đó có các lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và tài chính. Theo New York Post, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO SpaceX và Tesla Elon Musk cùng CEO OpenAI Sam Altman, CEO NVIDIA Jensen Huang, CEO Google Sundar Pichai, nhà sáng lập Dell Technologies Michael Dell nằm trong số các lãnh đạo công nghệ có tên trong danh sách khách mời dự quốc yến.