Mỹ - Trung cùng giảm thuế cho 60 tỷ USD hàng hóa

Theo tuyên bố ngày 27/9 của Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, trong khuôn khổ Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung, mỗi nước đã đề xuất danh sách hàng hóa trị giá 30 tỷ USD để được hưởng mức thuế ưu đãi hơn, Reuters cho biết. Đây là các mặt hàng được đánh giá là không nhạy cảm.

Với Mỹ, thỏa thuận này sẽ giúp “mở rộng khả năng tiếp cận thị trường” đối với khoảng 30% hàng hóa nước này xuất khẩu sang Trung Quốc, ông Greer cho biết.

Việc cắt giảm thuế đối ứng, cùng với quyết định kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại, là những kết quả đáng chú ý sau cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai trong năm nay giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington tuần trước.

Trung Quốc giảm thuế nông sản, Mỹ giảm thuế đồ gia dụng

Theo một trong hai danh sách do Nhà Trắng công bố, Trung Quốc dự kiến giảm thuế đối với nhiều mặt hàng nông nghiệp Mỹ, gồm ngô, lúa mì, cao lương, thịt, các sản phẩm từ sữa, dầu thực vật và khô dầu. Tuy nhiên, đậu tương không nằm trong danh sách này.

Bắc Kinh cũng sẽ xem xét giảm thuế đối với cá và hải sản, gỗ tròn và các sản phẩm từ gỗ, mỹ phẩm cùng thiết bị y tế nhập khẩu từ Mỹ.

Bắc Kinh dự định giảm thuế với hàng loạt nông sản, từ ngô, lúa mỳ, cao lương, thịt, sản phẩm từ sữa, dầu thực vật từ Mỹ. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, Washington sẽ giảm thuế đối với một loạt hàng hóa tiêu dùng Trung Quốc. Danh sách của Mỹ bao gồm các thiết bị gia dụng nhỏ như máy pha cà phê, máy nướng bánh mì, đồ dùng trên bàn ăn, chăn và ga trải giường.

Đồ chơi, pháo hoa, hoa giả, đèn trang trí cây thông Noel, các sản phẩm trang trí cho mùa lễ hội và ghế an toàn dành cho trẻ em cũng nằm trong nhóm hàng được giảm thuế.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại và hạn chế nguy cơ căng thẳng leo thang trở lại.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 28/9 cho biết hai nước đã thống nhất kéo dài đình chiến thương mại thêm 2 tháng, đến ngày 10/1/2027. Bắc Kinh cho rằng khoảng thời gian này sẽ tạo điều kiện để hai bên đánh giá các thỏa thuận hiện có, đồng thời tìm cách thúc đẩy giải quyết những vấn đề kinh tế và thương mại còn tồn đọng.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, việc gia hạn cũng tạo ra một “môi trường chính sách tương đối ổn định và có thể dự đoán” cho hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Washington và Bắc Kinh sẽ duy trì các cuộc đàm phán định kỳ về cơ hội và rào cản đầu tư, tăng tính minh bạch và khả năng dự đoán của chính sách, đồng thời giải quyết những quan ngại do doanh nghiệp đưa ra.

Mỹ sẽ giảm thuế với đồ gia dụng nhỏ của Trung Quốc, như máy pha cà phê, máy nướng bánh mỳ, bộ đồ ăn, chăn và ga giường. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc cam kết mua nông sản và than Mỹ

Việc Trung Quốc lựa chọn các mặt hàng để giảm thuế dường như gắn với cam kết mà Nhà Trắng đưa ra về việc Bắc Kinh mua 17 tỷ USD nông sản Mỹ.

Trung Quốc đã nối lại hoạt động mua đậu tương Mỹ quy mô lớn theo thỏa thuận đạt được năm ngoái, trong đó Bắc Kinh cam kết mua 25 triệu tấn mỗi năm.

Hai nước cũng sẽ thành lập một nhóm công tác về nông nghiệp trực thuộc hội đồng thương mại. Nhóm này dự kiến tổ chức cuộc họp đầu tiên trước cuối năm nay để thảo luận về khả năng tiếp cận thị trường và các quy định đối với hàng nông sản của hai bên.

Ngoài nông nghiệp, Trung Quốc đồng ý nhập khẩu 10 triệu tấn than Mỹ mỗi năm trong năm 2027 và 2028. Theo Nhà Trắng, con số này tương đương khoảng 2% tổng lượng than Trung Quốc nhập khẩu mỗi năm.

Trung Quốc sẽ nhập khẩu 10 triệu tấn than đá từ Mỹ trong năm 2027 và 2028. Ảnh: Reuters.

Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu mỏ không nằm trong danh sách hàng hóa được đề cập.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng nhập khẩu than Mỹ vừa bổ sung nguồn cung cho thị trường than trong nước, vừa tạo nguồn thu và việc làm ổn định cho ngành than Mỹ.

Duy trì đối thoại về AI, tài chính và hàng không

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), Mỹ và Trung Quốc nhất trí thiết lập một kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến công nghệ này. Hai bên dự kiến tổ chức vòng đối thoại tiếp theo trước cuối tháng 11.

Trung Quốc cũng sẽ xem xét và phê duyệt các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính nước ngoài, trong đó có những doanh nghiệp có vốn Mỹ, để hoạt động và mở chi nhánh tại nước này.

Ngoài ra, Bắc Kinh và Washington sẽ tiếp tục trao đổi về việc tăng số chuyến bay giữa hai nước, trong một động thái nhằm duy trì kết nối kinh tế và giao lưu giữa hai thị trường.