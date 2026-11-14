Mỹ: Trưng bày loạt kỷ vật nổi tiếng trước khi đấu giá

Trước khi vướng vào vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, nghệ sĩ Hoàng Mèo có 20 năm hoạt động nghệ thuật, từng tham gia nhiều phim điện ảnh trăm tỷ và trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống.