Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão tại Merced, California, Mỹ. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Video ghi lại sự việc cho thấy một con sóng khổng lồ ập vào, phá hủy một đoạn cầu cảng và cuốn các mảnh vỡ xuống biển. Công trình hình chữ L, dài khoảng 350 m, đã bị đóng cửa từ mùa Hè sau khi giới chức phát hiện các vết nứt trong kết cấu.

Không chỉ cầu cảng, nhiều ngôi nhà ven biển tại Pacifica, phía Nam thành phố San Francisco, cũng bắt đầu bị nước biển tràn vào trong tuần này khi các đợt triều cường dâng cao.

Tại hạt Marin, phía Bắc San Francisco, chính quyền đã phát cảnh báo sơ tán đối với người dân sống tại các khu nhà ven biển ở Stinson Beach. Sóng lớn được dự báo có thể cuốn nước và mảnh vỡ vào đường sá, nhà cửa. Cảnh báo sau đó được dỡ bỏ, song người dân vẫn được khuyến cáo tránh xa bãi biển.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) đã ban hành cảnh báo ngập lụt ven biển dọc bờ Thái Bình Dương và các khu vực ven vịnh San Francisco, vịnh San Pablo. Cơ quan này đồng thời cảnh báo sóng có thể đạt độ cao 6-9 m, đủ sức cuốn người xuống biển.

Tình trạng ngập lụt cũng xảy ra tại nhiều cộng đồng ven biển khác của California. Một số nhà cửa, đường phố ở các thành phố Mill Valley, Larkspur, Sausalito và Corte Madera thuộc hạt Marin bị ngập. Tại hạt Humboldt, gần biên giới bang Oregon, chính quyền phải yêu cầu sơ tán một khu dân cư ven biển sau khi phần lớn các công trình tại đây bị nước biển tràn vào.

NWS cảnh báo mực nước dâng cao khiến sóng tràn sâu hơn vào bờ, thu hẹp khoảng không gian an toàn và gây khó khăn cho việc thoát khỏi các khu vực bãi biển. Triều cường xuất hiện khi lực hấp dẫn của Mặt Trăng và Mặt Trời kết hợp, khiến mực nước biển dâng cao hơn bình thường. Năm nay, hiện tượng này được cho là càng nghiêm trọng do El Niño siêu mạnh đang diễn ra, khiến đại dương ấm lên và góp phần làm gia tăng thể tích nước biển.