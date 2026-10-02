Mỹ triển khai thêm tên lửa Patriot tới Ả-rập Saudi và Qatar

Hệ thống phòng thủ tên lửa MIM-104 Patriot của Mỹ. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Theo một số quan chức Mỹ, Washington triển khai thêm tên lửa Patriot tới vùng Vịnh nhằm củng cố khả năng bảo vệ các cơ sở năng lượng của Ả Rập Saudi và Qatar nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Patriot là một trong những hệ thống phòng không chủ lực của Mỹ, được sử dụng để đánh chặn nhiều loại mục tiêu trên không, trong đó có tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Lãnh đạo Ả Rập Saudi và Qatar từng thúc giục Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng 8 không tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào Iran, trong đó có các mục tiêu thuộc lĩnh vực năng lượng. Riyadh và Doha lo ngại những cuộc tấn công như vậy có thể kéo theo hành động đáp trả nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và khí đốt trên lãnh thổ hai nước.

Các quan chức Mỹ cho biết, những cảnh báo từ các đồng minh vùng Vịnh là một trong những yếu tố được chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc khi lựa chọn tiếp tục gây sức ép kinh tế thay vì mở rộng hoạt động quân sự vào thời điểm đó.

Ả Rập Saudi có vai trò quan trọng đối với hoạt động của quân đội Mỹ trong khu vực, trong đó có việc sử dụng không phận nước này. Riyadh có thể yêu cầu những bảo đảm cụ thể về khả năng bảo vệ các cơ sở dầu mỏ trước khi cho phép Mỹ sử dụng không phận trong một chiến dịch quân sự mới.

Trong khi đó, Qatar là nơi đặt căn cứ không quân Al Udeid, một trong những cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ tại Trung Đông. Quốc gia này cũng là một trong những nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn trên thế giới. Việc bảo vệ các cơ sở năng lượng tại hai nước vì vậy được xem là một trong những ưu tiên trong công tác phòng thủ của Mỹ tại khu vực.

Song song với tăng cường phòng không, Mỹ đang điều thêm tàu chiến, máy bay và binh sĩ tới Trung Đông. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tác chiến đã rời San Diego ngày 27-9 và dự kiến tới khu vực vào khoảng giữa tháng 11. Washington chưa quyết định nhóm tác chiến tàu sân bay này sẽ thay thế một lực lượng Mỹ hiện có hay được bổ sung để nâng tổng số nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hoạt động tại Trung Đông.

Nhóm tác chiến đổ bộ Makin Island cũng rời San Diego ngày 28-9, mang theo hàng nghìn lính thủy đánh bộ thuộc Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 13. Lực lượng này dự kiến tới Trung Đông vào cuối tháng 11.

Động thái của Mỹ thu hút sự chú ý trong bối cảnh các cơ sở dầu khí tại vùng Vịnh giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 1-10, giá dầu Brent tăng hơn 4 USD/thùng, lên 102,31 USD/thùng.

Tổng hợp