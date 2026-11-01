Mỹ triển khai tên lửa phòng không Avenger bảo vệ dinh thự ông Trump

Hình ảnh công bố ngày 30/10 cho thấy các tổ hợp phòng không AN/TWQ-1 Avenger được triển khai gần dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump tại Palm Beach, bang Florida.

Một số hệ thống được đặt trên sà lan ở hồ Worth cạnh khu dinh thự, trong khi một tổ hợp khác được bố trí trên bờ hồ.

Phóng viên ảnh của tờ Palm Beach Daily News phát hiện những khí tài này từ ngày 23/10, ngay trước khi ông Trump đến Mar-a-Lago và nghỉ lại qua đêm.

Ngoài ra, một tổ hợp Avenger khác cũng được triển khai tại sân bay quốc tế Trump mỗi khi chuyên cơ Không lực Một xuất hiện.

Trong thông cáo ngày 30/10, quân đội Mỹ xác nhận việc triển khai các hệ thống phòng không và thiết bị chống phương tiện bay không người lái (UAV) tại Mar-a-Lago được thực hiện theo yêu cầu của Sở Mật vụ Mỹ.

Cơ quan này cho biết đã đề nghị Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) và Bộ Tư lệnh phương Bắc (USNORTHCOM) hỗ trợ triển khai những hệ thống chống UAV nhằm tăng cường bảo vệ Tổng thống.

Tuy nhiên, các cơ quan Mỹ không tiết lộ cụ thể bản chất mối đe dọa hoặc những tình huống an ninh dẫn đến quyết định trên.

Theo NORAD và USNORTHCOM, các thiết bị cơ động được đưa đến khu vực có khả năng phát hiện, phân loại và theo dõi những vật thể bay cỡ nhỏ, đồng thời tích hợp công nghệ tác chiến điện tử để đối phó với UAV.

Tổ hợp phòng không AN/TWQ-1 Avenger sử dụng khung gầm xe đa dụng Humvee, trang bị 4 hoặc 8 tên lửa phòng không FIM-92 Stinger với tầm bắn tối đa khoảng 8 km, cùng một súng máy 12,7 mm.

Hệ thống được thiết kế để đối phó với máy bay cánh bằng bay thấp, trực thăng, tên lửa hành trình và UAV.

Biên tập viên Howard Altman của chuyên trang quân sự War Zone nhận định việc triển khai các tổ hợp này cho thấy Sở Mật vụ Mỹ đang đặc biệt chú trọng nguy cơ từ phương tiện bay không người lái.

Trước đó, quân đội Mỹ từng điều Avenger đến bảo vệ ông Trump tại một sân golf ở bang New Jersey ngày 9/8.

Cùng thời điểm, NORAD triển khai tiêm kích F-16 để chặn 2 máy bay dân sự vi phạm vùng trời hạn chế gần khu vực Bedminster, nơi Tổng thống Mỹ đang có mặt.

Những biện pháp bảo vệ được tăng cường trong bối cảnh an ninh đối với ông Trump ngày càng được chú trọng sau khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát cuối tháng 2.

Hồi tháng 7, ông Trump từng phải đổi chuyên cơ để trở về Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, do những lo ngại về nguy cơ Iran nhắm mục tiêu vào Không lực Một.