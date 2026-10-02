Mỹ triển khai tàu sân bay thứ ba tới gần Iran

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ di chuyển vào neo đậu tại cảng nước sâu Laem Chabang ở Laem Chabang, tỉnh Chonburi, Thái Lan, vào tháng 9/2026. Ảnh EPA/Al Jazeera.

Một quan chức Mỹ tiết lộ với Al Jazeera rằng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời căn cứ San Diego cuối tháng 9 vừa qua để hướng tới khu vực Trung Đông. Cách đây ít ngày, Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến Makin Island, mang theo hơn 2.000 binh sĩ, cũng đã khởi hành.

Theo quan chức này, dự kiến đến cuối tháng 11, lực lượng hải quân Mỹ quanh Iran sẽ lên tới ba tàu sân bay và hai nhóm đổ bộ. Việc tập trung lực lượng khổng lồ này nhằm mục đích mang lại cho Tổng thống Donald Trump một "thực đơn" đa dạng hơn về các lựa chọn quân sự trong trường hợp ông quyết định hành động.

Al Jazeera dẫn các nguồn tin từ Lầu Năm Góc và Nhà Trắng cho biết đợt triển khai mới này mang theo hàng ngàn binh sĩ và sức mạnh không quân bổ sung, bao gồm các tiêm kích tàng hình F-35. Lực lượng này sẽ phối hợp cùng khoảng 50.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú sẵn trong khu vực.

Mục tiêu cốt lõi của Lầu Năm Góc là giữ mọi lựa chọn quân sự trong thế sẵn sàng, bất kể tiến trình ngoại giao diễn ra như thế nào. Lầu Năm Góc hoàn toàn không có kế hoạch rút bớt bất kỳ tài sản quân sự nào ngay cả khi Mỹ đạt được thỏa thuận với Iran. Bộ trưởng Quốc phòng (hay Bộ trưởng Chiến tranh) Pete Hegseth cũng có quan điểm cứng rắn khi tuyên bố các lực lượng Mỹ đã "sẵn sàng xuất kích" nếu Tổng thống Trump ra lệnh tấn công mới.

Về phần mình, Tổng thống Trump vẫn công khai duy trì các lời đe dọa. Trả lời phỏng vấn đài Fox News, ông bày tỏ sự tự tin rằng nước Mỹ "sẽ sớm giành chiến thắng" trong cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, trong những bình luận khác, ông dường như có sự thận trọng nhất định khi ngầm chỉ ra rằng dù hành động quân sự "là hoàn toàn có thể", đó là một chủ đề ông không muốn nhắc tới quá chi tiết trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Song song với việc phô diễn sức mạnh quân sự, Washington cũng đang siết chặt áp lực kinh tế. Tuần này, Mỹ đã ban hành các lệnh trừng phạt nhắm thẳng vào các tập đoàn đường sắt và ô tô của Iran. Bộ Tài chính Mỹ coi các biện pháp mới này là nỗ lực nhằm "vắt kiệt" những nguồn thu còn sót lại của Tehran.

Bên cạnh việc đối phó sức ép quân sự, Iran cũng có những động thái ngoại giao. Thông qua trung gian Qatar, Tehran đã đề xuất một lộ trình kéo dài 7 ngày. Theo kế hoạch này, Iran sẽ mở cửa lại eo biển Hormuz chiến lược và nối lại đàm phán hạt nhân. Đổi lại, Mỹ phải chấm dứt phong tỏa hải quân, nới lỏng các lệnh trừng phạt và đồng ý với một lệnh ngừng bắn khu vực bao phủ cả Lebanon và Yemen.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã thẳng thừng bác bỏ kế hoạch này. Ngoài ra, phát biểu trên NBC, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, Mike Waltz, nhấn mạnh rằng yêu cầu giải phóng các khoản tiền bị đóng băng và nới lỏng trừng phạt của Iran là "không thể thương lượng".

"Đây không chỉ là lệnh trừng phạt của riêng Mỹ, đây là các lệnh trừng phạt toàn cầu," ông Waltz nói, đồng thời nhắc lại 7 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm chống lại chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.