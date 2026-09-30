Mỹ triển khai nhiều biện pháp hạ giá nhiên liệu

Một trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Một trong những biện pháp được áp dụng là nới lỏng quy định đối với dầu diesel nhuộm đỏ, loại nhiên liệu thường được sử dụng cho các phương tiện đường bộ và được miễn phần lớn thuế nhiên liệu liên bang. Nhiều bang như Alabama, Louisiana, Nebraska, Oklahoma và Texas đã cho phép sử dụng loại nhiên liệu này trên đường bộ rộng rãi hơn.

Bên cạnh đó, một số bang đã giảm hoặc tạm dừng thuế nhiên liệu. Georgia tạm dừng thuế xăng và dầu diesel trong 30 ngày, Kentucky giảm thuế xăng. Indiana cũng tạm dừng thuế xăng, còn Massachusetts dự kiến tạm dừng thuế xăng và dầu diesel trong hai tháng.

Một số bang cũng nới lỏng quy định về nhiên liệu và vận tải. Bang California tạm dừng quy định về loại xăng sử dụng trong mùa Hè và cho phép sử dụng loại xăng dành cho mùa Đông sớm hơn, trong khi một số bang nâng giới hạn tải trọng đối với xe chở hàng hóa và nông sản.

Ở cấp liên bang, Nhà Trắng đang xem xét nới lỏng quy định để cho phép sử dụng dầu diesel nhuộm đỏ rộng rãi hơn. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông ủng hộ việc cấm xuất khẩu dầu diesel.