Regent đã ký hợp đồng cung cấp một số lượng chưa được công bố máy bay không người lái Squire Seaglider cho một khách hàng thuộc chính phủ Mỹ.

Theo Giám đốc điều hành Billy Thalheimer, một đội bay nhỏ dự kiến được triển khai đến Trung Đông trong năm 2027, thực hiện nhiệm vụ giám sát và thu thập thông tin trên nhiều lĩnh vực.

Điểm đặc biệt của Squire là công nghệ hiệu ứng mặt đất (WIG). Máy bay sử dụng cánh ngầm để tăng tốc và nâng thân khỏi mặt nước, sau đó duy trì độ cao chỉ khoảng một sải cánh.

Khi bay gần mặt biển, lớp không khí bị nén giữa cánh và bề mặt nước tạo thêm lực nâng, đồng thời giảm lực cản khí động học.

Theo Regent, Squire có tốc độ tối đa khoảng 70 hải lý/giờ, tầm hoạt động dự kiến hơn 100 hải lý và tải trọng nhiệm vụ khoảng 22,7 kg.

Phương tiện có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát, hậu cần, tìm kiếm cứu nạn và chống tàu ngầm.

Một ưu điểm khác là Squire có khả năng hoạt động hoàn toàn tự động nhờ phần mềm điều khiển do Regent phát triển.

Máy bay cũng có thể kết nối với các hệ thống quản lý nhiệm vụ và phối hợp nhiều phương tiện, trong đó có TAK và Lattice của Anduril.

Việc triển khai Squire diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ tăng cường năng lực không người lái tại khu vực Trung Đông.

Lầu Năm Góc cho biết đã bổ sung hơn 25.000 hệ thống máy bay không người lái và chống máy bay không người lái cho Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Một nhiệm vụ tiềm năng của Squire là giám sát các hoạt động dưới mặt nước, đặc biệt liên quan đến an ninh hàng hải và rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, CENTCOM chưa xác nhận phương tiện này có tham gia các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Falcon Strike hay không.

Regent cũng đang phát triển Viceroy Seaglider lớn hơn, có khả năng chở 12 hành khách hoặc 1.588 kg hàng hóa.

Trong khi đó, công nghệ hiệu ứng mặt đất từng được Liên Xô ứng dụng trên các phương tiện ekranoplan, nhưng chưa đạt được thành công rộng rãi trong lĩnh vực quân sự.