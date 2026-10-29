Mỹ triển khai đơn vị UAV tại một quốc gia Đông Nam Á

UAV MQ-9A MUX/MALE của Thủy quân lục chiến Mỹ. (Nguồn: USNI News)

Thông tin trên được đề cập trong một tài liệu mà trang tin USNI News thuộc Viện Hải quân Mỹ có được. Hình ảnh vệ tinh thương mại đăng trên Apple Maps gần đây cũng cho thấy, một kho chứa máy bay dã chiến mới xuất hiện tại đây. Công trình này cùng loại với nhà chứa mà VMU-1 đang sử dụng tại căn cứ không quân Basa trên đảo Luzon.

Căn cứ Antonio Bautista nằm ở Puerto Princesa, thủ phủ tạm thời của tỉnh Palawan. Từ đây, các UAV MQ-9A Reaper của Mỹ có thể thực hiện nhiệm vụ tại các thực thể trên biển cách đó khoảng 483 km. Các cảm biến trên máy bay cũng có khả năng theo dõi hoạt động triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn ngoài khơi Philippines, trong đó có các căn cứ trên những đảo nhân tạo.

Căn cứ Antonio Bautista là một trong 9 địa điểm được chỉ định theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA) giữa Mỹ và Philippines, cho phép Washington bố trí trang thiết bị và luân phiên triển khai binh sĩ tại quốc gia Đông Nam Á này.

Đơn vị VMU-1 tại Palawan cũng đóng gần trụ sở Bộ Tư lệnh miền Tây của Lực lượng Vũ trang Philippines. Bộ tư lệnh này trực tiếp giám sát các hoạt động của Philippines tại những khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

Theo ông Ben Lewis, người sáng lập tổ chức PLA Tracker chuyên theo dõi hoạt động và quá trình phát triển quân sự của Trung Quốc, việc bố trí máy bay MQ-9A tại Palawan giúp Thủy quân lục chiến Mỹ có thêm một địa điểm xuất phát để thực hiện kịp thời các nhiệm vụ trên Biển Đông, bên cạnh Luzon – hòn đảo thường chịu ảnh hưởng của các cơn bão.

Việc triển khai đơn vị UAV tại Puerto Princesa mở rộng hoạt động sử dụng UAV của Mỹ trên khắp Philippines. Các máy bay MQ-9A của VMU-1 bắt đầu được triển khai tới nước này từ năm 2024, sau khi Manila đề nghị Washington hỗ trợ thu thập thông tin tình báo tại Biển Đông.

Trong khi đó, UAV của Lục quân Mỹ đã hoạt động tại đảo Mindanao ở miền Nam Philippines hơn một thập kỷ, chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ chống nổi dậy. Tuy nhiên, các máy bay này cũng từng được phát hiện theo dõi những sự cố trên biển tại các khu vực tranh chấp.

Thủy quân lục chiến Mỹ xác nhận có thông tin về đơn vị VMU-1 tại Puerto Princesa nhưng chưa trả lời các câu hỏi của USNI News. Đợt triển khai diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng các cuộc tập trận quốc phòng và đầu tư quân sự trên khắp Philippines. Washington đang mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự và hoạt động luân phiên triển khai lực lượng tại nước này.

Các dự án xây dựng quân sự tại những địa điểm thuộc EDCA đang nâng cao năng lực tiếp nhận lực lượng luân phiên và trang thiết bị được bố trí sẵn. Chuỗi cuộc tập trận liên tục trong mùa xuân và đầu mùa hè cũng giúp Mỹ triển khai hàng nghìn binh sĩ tới Philippines mỗi năm.