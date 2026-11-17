Mỹ treo thưởng 10 triệu USD truy quét trung tâm lừa đảo. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, ngày 16/11, Chính phủ Mỹ thông báo treo thưởng lên tới 10 triệu USD cho những thông tin giúp thu giữ hoặc thu hồi các khoản tiền liên quan đến hoạt động rửa tiền từ các trung tâm lừa đảo trực tuyến Tai Chang tại bang Karen, Myanmar, trong khuôn khổ chiến dịch tăng cường truy quét các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tại Đông Nam Á.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình treo thưởng được triển khai thông qua Chương trình Treo thưởng về Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOCRP), nhằm hỗ trợ Lực lượng đặc nhiệm trấn áp các trung tâm lừa đảo, thuộc Bộ Tư pháp Mỹ. Đối tượng được treo thưởng là những người cung cấp thông tin dẫn đến việc thu giữ hoặc thu hồi các khoản tiền liên quan đến hoạt động rửa tiền phát sinh từ các vụ lừa đảo do các trung tâm Tai Chang điều hành.

Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn số liệu của Bộ Tài chính nước này ước tính người dân Mỹ đã thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD trong năm 2025 do các hoạt động lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Theo đó, việc truy vết nguồn tiền và thu hồi tài sản cho các nạn nhân từ lâu đã là một nội dung trong hoạt động điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Trong bối cảnh các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng tiền điện tử để cất giữ tài sản bất hợp pháp, việc thu giữ tài sản kỹ thuật số trở thành công cụ quan trọng nhằm làm gián đoạn hoạt động và nguồn tài chính của các mạng lưới này. Chương trình treo thưởng lần này nhằm khuyến khích người dân cung cấp thông tin phục vụ các nỗ lực trên.

Theo đó, Mỹ kêu gọi những người có thông tin liên quan đến hoạt động của các trung tâm Tai Chang liên hệ với FBI qua địa chỉ thư điện tử TaiChangTIPS@fbi.gov. Những người ở ngoài lãnh thổ Mỹ cũng có thể cung cấp thông tin thông qua Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ gần nhất. Danh tính người cung cấp thông tin được bảo mật tuyệt đối; quan chức và nhân viên chính phủ không thuộc diện được nhận tiền thưởng.

Tai Chang là hệ thống các khu phức hợp chuyên thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là lừa đảo đầu tư tiền điện tử, gồm ba cơ sở, nằm tại bang Karen của Myanmar. Theo phía Mỹ, các hoạt động tại những cơ sở này không chỉ gây thiệt hại tài chính cho nạn nhân mà còn liên quan đến tình trạng buôn người và cưỡng ép lao động tại các trung tâm lừa đảo.

Động thái của Bộ Ngoại giao Mỹ được triển khai song song với một loạt biện pháp thực thi pháp luật và trừng phạt tài chính khác như truy tố những đối tượng điều hành các khu phức hợp lừa đảo; thu giữ một kênh trên ứng dụng nhắn tin Telegram được sử dụng để tuyển mộ cho các trung tâm lừa đảo; đồng thời thu giữ hơn 500 tên miền trang web giả mạo phục vụ hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử.