Mỹ Trà khơi nguồn lực, mở dư địa phát triển trong không gian mới

Đồng chí Ngô Chí Cường (thứ 4 từ trái qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo tỉnh, phường Mỹ Trà thăm mô hình Khoa Mướp khởi nghiệp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Doanh nghiệp chung sức dựng xây

Tại khu vực sản xuất "Làng Mướp" của mô hình Khoa Mướp khởi nghiệp (phường Mỹ Trà), các công nhân đang tỉ mỉ hoàn thành những công đoạn cuối cho từng sản phẩm xơ mướp thân thiện với môi trường. Đây là mô hình của anh Đỗ Đăng Khoa, đã xuất sắc đoạt giải Quán quân cuộc thi Khởi nghiệp xanh toàn quốc năm 2023. Đây cũng là doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu của phường.

Từ nguyên liệu xơ mướp dân dã, cơ sở sáng tạo ra các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường như: Đồ chơi thú cưng, sản phẩm chùi rửa nhà bếp, bộ sản phẩm bông tắm (bông tắm, cây chà lưng) và các sản phẩm khác như lót giày, hoa khô, quà tặng, quà lưu niệm, lồng đèn, chụp đèn ngủ… Hằng năm, cơ sở sản xuất khoảng 1 triệu sản phẩm từ xơ mướp, trong đó 800.000 sản phẩm được nhiều quốc gia lựa chọn nhập khẩu.

Đỗ Đăng Khoa cho biết, từ nhỏ anh đã quen với việc gia đình sử dụng xơ mướp để tắm và rửa chén. Nhận thấy xơ mướp là nguyên liệu tự nhiên, an toàn và có khả năng phân hủy nhanh hơn nhiều so với nhựa, anh quyết định khởi nghiệp với dự án “Làng Mướp”. Các sản phẩm của thương hiệu “Làng mướp” cũng đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao, khẳng định chất lượng và nguồn gốc bền vững.

Công nhân tại "Làng Mướp" tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Để bảo đảm nguồn nguyên liệu và tạo sinh kế cho người dân, anh Khoa liên kết với các hộ trồng mướp của khu vực phía nam. Hiện, khoảng 70% nguyên liệu được anh thu mua từ 20 hộ nông dân liên kết sản xuất xơ mướp. Mô hình này vừa giúp ổn định nguồn cung, vừa tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương.

Anh Khoa cho biết, anh xây dựng quy trình sản xuất chặt chẽ để sản phẩm từ xơ mướp đạt độ bền và độ dẻo dai. Sau khi thu mua, công nhân vệ sinh, tách vỏ và phơi khô mướp, đồng thời xử lý nghiêm ngặt nguy cơ ẩm mốc.

Xơ mướp sau đó được đưa vào máy cán để định hình và dập khuôn theo từng mẫu sản phẩm. Tùy từng sản phẩm, công nhân điều chỉnh độ dày, mỏng của xơ mướp. Quy trình này giúp các sợi xơ liên kết chặt hơn, tạo độ dẻo dai, mịn và tăng độ bền cho sản phẩm.

Công nhân gia công sản phẩm tại "Làng Mướp". (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Xơ mướp cũng là nguyên liệu tự nhiên, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. Nhờ chú trọng chất lượng và tính bền vững, thương hiệu “Làng Mướp” đã chinh phục nhiều thị trường quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức và Australia.

Anh Khoa cho biết, thời gian tới, dự kiến mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Anh kỳ vọng đây sẽ là bước đệm để Làng Mướp trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ xơ mướp, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh “kết nối con người với tự nhiên”.

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

Phường có vị trí chiến lược trong kết nối vùng, mở ra dư địa lớn cho phát triển kinh tế đa ngành. Hiện, trên địa bàn phường có 3 cụm công nghiệp. Phường được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, tích hợp đa chức năng: Đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ logistics và nông nghiệp bền vững. Phường vẫn còn dư địa rất lớn để mở rộng không gian phát triển thương mại và công nghiệp.

Đại biểu tại buổi họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) năm 2026 phường Mỹ Trà. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Mỹ Trà có 79 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số lên 479 doanh nghiệp (tỷ lệ tăng hơn 17,1% so với cùng kỳ năm 2025) và 218 hộ kinh doanh mới, nâng tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn là 1.855 hộ, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số này là kết quả minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt khó lèo lái con thuyền doanh nghiệp của doanh nhân ngày càng thích ứng nhanh với sự thay đổi và không ngừng vững bước đi lên.

Địa phương đang từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng dư địa thu hút đầu tư, phát triển thương mại-dịch vụ, công nghiệp và logistics. Mới đây, phường Mỹ Trà đã cho ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp và Câu lạc bộ Khởi nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Trà Nguyễn Phước Cường cho biết: “Hai câu lạc bộ này được kỳ vọng tạo thêm cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, góp phần đưa tiềm năng, lợi thế của Mỹ Trà thành động lực tăng trưởng mới. Đây là dịp để tăng cường kết nối giữa các doanh nhân, doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đồng hành cùng nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Mới đây, nhân buổi họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2026), lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Mỹ Trà khẳng định luôn đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp trên tinh thần lắng nghe, chia sẻ và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển và mở rộng hoạt động.

Doanh nghiệp phát biểu tại buổi họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) năm 2026 phường Mỹ Trà. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

“Chúng tôi xác định rằng, mỗi cơ hội để doanh nhân phát triển, mỗi bước tiến và thành công của doanh nhân cũng đặt ra yêu cầu đối với chính quyền địa phương phải nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, tinh thần phục vụ và trách nhiệm đồng hành.

Do đó, sự thành công của doanh nhân không chỉ là động lực phát triển kinh tế-xã hội, mà còn là mục tiêu của chính quyền trong việc xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và hiệu quả”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Trà Nguyễn Phước Cường khẳng định.

Định hướng và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mỹ Trà Lê Nguyên Đông cho biết, với quan điểm xuyên suốt: “Doanh nghiệp phát triển thì địa phương phát triển; địa phương phát triển thì doanh nghiệp mới có điều kiện mở rộng quy mô”, trong thời gian tới, địa phương tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Cải thiện môi trường kinh doanh, trong đó tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động ổn định và bền vững.

Lãnh đạo phường Mỹ Trà tặng hoa doanh nhân đóng góp an sinh xã hội cho địa phương nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Bên cạnh đó, địa phương tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn: Thường xuyên lắng nghe ý kiến, kịp thời giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền của phường, không để tồn đọng kéo dài. Đẩy mạnh cải cách hành chính: Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đối với người dân và doanh nghiệp. Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh: Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển thương mại-dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu.