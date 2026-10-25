Mỹ: Tổng thống và cựu Tổng thống vận động tranh cử cho ứng viên hai đảng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân bỏ phiếu sớm tại bang Florida, Mỹ. Ảnh: ALEX WONG/GETTY IMAGES

Sau khi cùng phu nhân tham gia bỏ phiếu sớm tại bang Florida, Tổng thống Donald Trump tới bang Georgia, miền Nam nước Mỹ. Theo CNN, trước cử tri, Tổng thống Mỹ dường như thừa nhận những khó khăn chính trị mà đảng Cộng hòa đang phải đối mặt ở Georgia. Tổng thống Donald Trump nhận định ứng viên của đảng Cộng hòa Mike Collins đánh bại ứng viên của đảng Dân chủ Jon Ossoff sẽ là "một điều khá bất ngờ".

Đảng Cộng hòa từng rất lạc quan về việc giành lại ghế từ đảng Dân chủ tại bang Georgia sau chiến thắng của Tổng thống Donald Trump năm 2024. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông Collins vướng phải nhiều tranh cãi. Trong một thăm dò gần đây của báo Atlanta Journal Constitution (Mỹ), nghị sĩ Ossoff đang có lợi thế trước nghị sĩ Collins.

Trong khi đó, tại bang Michigan, cựu Tổng thống Barack Obama bày tỏ sự cảm thông với nghị sĩ Abdul El-Sayed, ứng cử viên đảng Dân chủ về những khó khăn của ứng viên này. Ông Obama chỉ trích những yếu kém trong quản lý của chính quyền đương nhiệm. “Người dân sẵn sàng cho điều gì đó mới mẻ, khao khát điều gì đó tốt đẹp hơn khi đã quá mệt mỏi với tình trạng hiện tại”, ông Obama nói với cử tri đảng Dân chủ tại bang Michigan.

Theo CNN, Tổng thống Donald Trump đã “tặng” cử tri bang Georgia “một món quà” trước cuộc bầu cử khi tuyên bố nhà sản xuất ô tô Audi của Đức sẽ đầu tư 4,2 tỷ USD vào một "nhà máy khổng lồ" ở thành phố Macon, Georgia. Đây là dự án mới nhất mà Tổng thống Mỹ công bố tại các bang trọng điểm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.