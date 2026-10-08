Mỹ tổn thất ít nhất 81 máy bay trong xung đột với Iran

Những hình ảnh vệ tinh trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Ảnh: Google Map

Báo cáo được CRS công bố ngày 6-10, dựa trên các thông tin truyền thông, tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và các quan chức Bộ Chiến tranh Mỹ. Theo CRS, trong số các khí tài bị tổn thất có một tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II, 12 chiếc F-15E Strike Eagle và 8 máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker.

Đáng chú ý, lực lượng UAV MQ-9 Reaper chịu tổn thất lớn nhất với ít nhất 45 chiếc bị mất. Các tổn thất khác gồm 2 máy bay A-10 Thunderbolt II, 2 máy bay tác chiến đặc biệt MC-130J, 1 máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry cùng nhiều trực thăng AH-64 Apache, AH-6 Little Bird và MH-60 Sea Hawk.

CRS cho rằng quy mô tổn thất đặt ra thách thức đối với khả năng sửa chữa, thay thế khí tài và nguy cơ xuất hiện khoảng trống năng lực quân sự, đặc biệt với những dòng máy bay cũ hoặc có số lượng hạn chế.

Trong khi đó, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính xung đột với Iran đã khiến Washington tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD trong 5 tháng đầu tiên. Iran cũng tuyên bố đã nâng năng lực sản xuất vũ khí lên 2,5 lần so với trước chiến tranh.