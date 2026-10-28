Mỹ tốn hơn 47 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran

Theo CBS News, số liệu trên nằm trong bản ước tính mới nhất của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) được cung cấp cho các nghị sĩ. Con số này chưa bao gồm chi phí khắc phục thiệt hại tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông, nhiều nơi từng bị tên lửa và máy bay không người lái Iran tấn công.

Mỹ tiêu tốn số tiền khổng lồ sau 8 tháng duy trì cuộc chiến với Iran. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong tổng chi phí, khoảng 29 tỷ USD dành cho việc bổ sung số đạn dược đã sử dụng. Quân đội Mỹ cũng tính toán cần 6,1 tỷ USD để thay thế trang thiết bị bị tổn thất và khoảng 11,9 tỷ USD cho các khoản phát sinh, trong đó có hoạt động hỗ trợ quân nhân Mỹ.

Ba tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo với các nghị sĩ rằng cuộc chiến đã tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ USD. Ước tính khi đó cũng chưa tính thiệt hại tại các căn cứ quân sự.

Hồi tháng 9, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) nhận định cuộc chiến có thể khiến Washington tốn thêm từ 2 đến 3 tỷ USD mỗi tháng chừng nào xung đột còn tiếp diễn. Một phần chi phí đến từ nhu cầu bổ sung tên lửa đánh chặn dùng để đối phó các cuộc tấn công của Iran.

Theo CBO, chi phí có thể tăng trong những đợt tấn công đáp trả qua lại giữa hai bên. Các cuộc giao tranh như vậy diễn ra thường xuyên trong mùa hè, nhưng đã lắng xuống trong những tuần gần đây.

CBS News cho biết đã liên hệ với Lầu Năm Góc để đề nghị bình luận về bản ước tính mới.

Cuộc chiến với Iran bước sang tháng thứ chín trong tuần này, trong khi triển vọng chấm dứt xung đột vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng nối lại các hoạt động quân sự sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận.

“Chúng ta có thể tiến hành thêm một đợt "Epic Fury" quy mô nhỏ nữa, hoặc họ sẽ đồng ý”, ông Trump nói với những người ủng hộ tại một cuộc mít tinh ở bang Florida tuần trước.

Trong báo cáo công bố hồi tháng 9, cơ quan Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo lượng đạn dược đã sử dụng trong cuộc chiến đang khiến nước này đối mặt với tình trạng “thiếu hụt trong kho dự trữ chiến lược”. Bộ Quốc phòng Mỹ vì vậy đang tìm cách đẩy nhanh sản xuất.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump bác bỏ nhận định quân đội thiếu đạn dược. Đầu tháng 9, ông Trump tuyên bố Mỹ có lượng đạn dược thuộc nhóm trung cấp và cao cấp “gần như không giới hạn”, nhiều hơn rất nhiều so với nhu cầu sử dụng.

Đầu năm nay, chính quyền Mỹ đã đề nghị Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách quân sự bổ sung trị giá hàng chục tỷ USD, một phần nhằm đáp ứng chi phí cho cuộc chiến với Iran. Đề nghị này đến nay vẫn chưa được thông qua.

Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ tiếp tục thúc giục Bộ trưởng Hegseth cung cấp bản thống kê chi tiết hơn về chi phí cuộc chiến.