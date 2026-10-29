Mỹ 'tốn 47 tỷ USD' cho xung đột với Iran

Ước tính do Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, đưa ra hồi giữa tháng cho thấy chi phí xung đột đã tăng hơn 3 tỷ USD so với đầu tháng 9.

Số liệu được truyền thông Mỹ phân tích ngày 27/10 cho thấy tổng chi phí đã lên tới 47 tỷ USD.

Trong khoản này, 29 tỷ USD được dùng để bổ sung đạn dược. Gần 12 tỷ USD dành cho các chi phí phát sinh từ hoạt động quân sự, trong khi 6,1 tỷ USD được sử dụng để thay thế khí tài và những phương tiện bị hư hại trong chiến đấu, gồm máy bay không người lái (UAV) và máy bay chiến đấu có người lái.

Các hoạt động hỗ trợ của không quân Mỹ, như vận tải đường không, bảo đảm thông tin liên lạc và điều chuyển lực lượng trên chiến trường, tiêu tốn thêm 7,6 tỷ USD.

Những con số này chưa bao gồm chi phí sửa chữa các căn cứ Mỹ bị hư hại trong xung đột.

Theo truyền thông Mỹ, số liệu đã được chia sẻ với Quốc hội và cập nhật so với thông tin Lầu Năm Góc công bố hồi đầu tháng 9, khi chi phí chiến sự được ước tính ở mức 43,6 tỷ USD. Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra bình luận về số liệu mới.

Chi phí ngày càng tăng được tiết lộ khi đảng Cộng hòa đối mặt với sức ép trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Đảng này hiện chỉ nắm đa số sít sao tại lưỡng viện Quốc hội.

Giá năng lượng toàn cầu tăng do xung đột cũng làm suy giảm sự ủng hộ dành cho các ứng viên Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump từng kỳ vọng chiến sự sẽ nhanh chóng kết thúc sau những đòn tập kích dữ dội của Mỹ và Israel.

Ban đầu, Washington tập trung sử dụng các tên lửa đắt tiền, có độ chính xác cao để đánh phá mạng lưới phòng thủ Iran, trước khi chuyển sang những loại vũ khí rẻ hơn và có số lượng lớn hơn.

Tuy nhiên, các đòn trả đũa của Iran đã gây thiệt hại cho nhiều căn cứ và lực lượng Mỹ tại Trung Đông, đồng thời buộc Washington cùng đồng minh sử dụng lượng lớn vũ khí đắt tiền để đối phó.

Lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 cũng tạo điều kiện để Iran tiếp cận các căn cứ ngầm, khôi phục một phần năng lực tác chiến bị chôn vùi trong những ngày đầu xung đột.

Sau đó, ông Trump áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển Iran nhằm cắt nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của nước này.

Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần cảnh báo khả năng nối lại hoạt động quân sự sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.