Mỹ tính toán cấu trúc an ninh nhằm ngăn xung đột mới tại châu Âu

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng ông Jared Kushner tới Moskva để hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo hãng thông tấn Nga TASS, ngày 5/11, viết trên mạng xã hội X, ông Kushner cho biết Mỹ đang tích cực phối hợp với các bên liên quan để tìm kiếm giải pháp hướng tới một nền hòa bình bền vững tại Ukraine.

Ông viết: "Theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, chúng tôi đang tích cực làm việc với tất cả các bên để tìm ra con đường hướng tới một nền hòa bình bền vững. Trọng tâm của chúng tôi không chỉ là chấm dứt cuộc chiến này, mà còn là thiết lập một cấu trúc an ninh rộng lớn hơn, bảo đảm rằng một khi giao tranh dừng lại, xung đột sẽ không bao giờ bùng phát trở lại".

Liên quan đến các nỗ lực ngoại giao, ngày 2/11, hãng tin Reuters đưa tin ông Kushner cùng Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, dự kiến đại diện Washington tham gia các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) trong hai ngày 10-11/11. Ông Witkoff cũng thông báo kế hoạch tham vấn với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) nhằm thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine và cấu trúc an ninh tại châu Âu trong giai đoạn hậu chiến.

Trước đó, trong cuộc gặp với ông Witkoff, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, sau đó cho biết các cuộc đàm phán có thể được tổ chức tại Abu Dhabi vào khoảng ngày 10/11.

Phản ứng trước kế hoạch xây dựng cấu trúc an ninh tại châu Âu của Washington, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga phụ trách đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), đã bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến này.

Bình luận về phát biểu của ông Kushner trên mạng xã hội X, ông Dmitriev viết: "Steve Witkoff và Jared Kushner là những người kiến tạo hòa bình vĩ đại".

Trong khi đó, ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc trao đổi kéo dài 90 phút với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Tại cuộc trao đổi, ông Zelensky xác định năng lực phòng không là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông cùng hai đặc phái viên Mỹ đã thảo luận về việc cung cấp tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không Patriot, loại vũ khí mà Kiev rất cần để bảo vệ người dân trước các cuộc tấn công từ phía Nga.

Bên cạnh đó, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần tiếp tục hợp tác với Mỹ trên nhiều lĩnh vực song phương, trong đó có khuôn khổ các thỏa thuận liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV).

Tổng thống Ukraine cũng gửi lời cảm ơn Mỹ vì sự ủng hộ đối với nền độc lập, người dân và các nỗ lực ngoại giao của Ukraine.

Ông Zelensky khẳng định: “Không có giải pháp thay thế nào cho hòa bình, và các bảo đảm an ninh thời hậu chiến phải thực sự vững chắc như thép”.