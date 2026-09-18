Mỹ tính thỏa thuận kinh tế với Nga trước khi xung đột Ukraine kết thúc

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn tin cho hay Washington có thể đạt các thỏa thuận với Moskva bất kể hai bên có đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện về vấn đề Ukraine hay không.

Cách tiếp cận này được cho là phản ánh chủ trương của Tổng thống Donald Trump: vừa duy trì đàm phán với Điện Kremlin, vừa tìm kiếm cơ hội khôi phục quan hệ kinh tế với Nga.

Nhà Trắng kỳ vọng rằng hợp tác kinh tế có thể trở thành một công cụ thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Tuy nhiên, nội bộ chính quyền Mỹ chưa thống nhất về tốc độ tiến hành các thỏa thuận với Moskva. Một số quan chức cho rằng việc đưa ra các lợi ích kinh tế cho Nga trước khi chiến sự kết thúc có thể làm giảm đòn bẩy của Washington đối với Điện Kremlin.

Theo báo Mỹ, các lĩnh vực có thể được xem xét gồm năng lượng, đầu tư và một số ngành khác, nơi doanh nghiệp Mỹ và Nga có khả năng nối lại hợp tác.

Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận kinh tế lớn nào cũng sẽ phụ thuộc vào chính sách trừng phạt của Mỹ. Một số biện pháp hạn chế đối với Nga vẫn còn hiệu lực, trong khi sáng kiến trừng phạt mới tại Quốc hội Mỹ đề xuất gia tăng sức ép đối với lĩnh vực năng lượng Nga và các nguồn thu khác của Điện Kremlin.

Ngày 17/9, Điện Kremlin tuyên bố việc Mỹ có thể áp đặt gói trừng phạt mới sẽ gây thêm khó khăn cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những biện pháp này là “các hành động không thân thiện”, đồng thời cho rằng chúng có thể cản trở nỗ lực ngoại giao.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đạt thỏa thuận.

Sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga ngày 9/9, ông Trump nói hai bên đã có một cuộc trao đổi “rất tốt đẹp”.

Ông cũng cho biết theo đánh giá của mình, Tổng thống Putin muốn đạt thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ nói ông muốn đạt được thỏa thuận và sẽ rất tốt nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng muốn đi đến một thỏa thuận.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự vẫn chưa đạt đột phá đáng kể. Moskva tiếp tục giữ vững cácyêu cầu mà nước này đưa ra, trong khi Kiev đang tìm kiếm những bảo đảm an ninh và điều kiện nhằm ngăn Nga nối lại chiến sự.

Trong bối cảnh đó, Washington đồng thời thảo luận việc tăng sức ép trừng phạt đối với Nga và khả năng nối lại hợp tác kinh tế với Moskva trong tương lai.

Ngày 16/9, Hạ viện Mỹ đã thông qua một gói trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga. Văn bản đề xuất các biện pháp hạn chế bổ sung đối với quan chức Nga, lĩnh vực tài chính và năng lượng, đồng thời cho phép áp dụng mức thuế cao hơn đối với các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga.

Cách tiếp cận của Chính quyền Tổng thống Trump vì vậy kết hợp sức ép đối với Nga với việc duy trì dư địa đàm phán và khả năng hợp tác kinh tế. Các thỏa thuận cụ thể với Moskva hiện vẫn đang được bàn thảo, chưa trở thành chính sách được phê duyệt.

Gần đây, các đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, đã tới Moskva nhằm tìm kiếm tiến triển trong nỗ lực chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Tại cuộc gặp, hai bên cũng thảo luận các dự án quy mô lớn giữa Mỹ và Nga.