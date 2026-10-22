Mỹ tính tăng nguồn cung nhiên liệu từ nhà máy lọc dầu tại Texas

Nhà máy lọc dầu tại Tyler, bang Texas. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại sự kiện vận động ở Tyler hôm thứ Ba, ông Vance cho biết dự án sẽ sử dụng Đạo luật khai thác Quốc phòng (DPA) năm 1950, một đạo luật ra đời thời Chiến tranh Lạnh, cho phép tổng thống can thiệp vào hoạt động khai thác trong nước nhằm phục vụ an ninh quốc gia.

Nhà máy lọc dầu Tyler, nằm ở phía đông nam thành phố Dallas, có công suất xử lý 74.000 thùng dầu mỗi ngày, thuộc nhóm nhà máy nhỏ nhất nước Mỹ. Hiện quy mô đầu tư và kế hoạch mở rộng cụ thể vẫn chưa được công bố.

Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm tăng công suất lọc dầu, thúc đẩy khai thác xăng và dầu diesel trong bối cảnh xung đột tại Ukraine và Trung Đông, cùng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng Ả Rập Xê Út, gây gián đoạn nguồn cung nhiên liệu toàn cầu.

Giá dầu diesel tại các trạm bán lẻ vẫn ở gần mức cao kỷ lục, trong khi giá xăng đã tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Hồi tháng 4, ông Trump đã viện dẫn DPA để hỗ trợ các lĩnh vực năng lượng trong nước, bao gồm điện than, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), dầu mỏ và hạ tầng lưới điện, với lập luận rằng tình trạng thiếu hụt trong những lĩnh vực này đe dọa an ninh quốc phòng Mỹ.

Tuy nhiên, việc tăng nguồn cung sẽ cần thời gian. Các dự án lọc dầu thường mất nhiều năm để hoàn thành, trong khi Mỹ chưa xây dựng nhà máy lọc dầu quy mô lớn mới nào kể từ cuối thập niên 1970.

Động thái này diễn ra khi chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá nhiên liệu, trở thành mối quan tâm hàng đầu của cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ dành cho cách ông Trump điều hành nền kinh tế và xử lý cuộc chiến với Iran đang suy giảm, khiến đảng Cộng hòa đối mặt nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội.

Ngoài kế hoạch mở rộng công suất lọc dầu, chính quyền Trump còn tìm cách hạ giá năng lượng thông qua thỏa thuận với Nga nhằm tăng nguồn cung dầu diesel và nới lỏng một số hạn chế đối với loại nhiên liệu này được miễn thuế.

Nh.Thạch