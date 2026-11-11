Mỹ tính giăng lưới chống UAV bảo vệ tiêm kích tàng hình F-35

Phi đoàn Phụ trách hợp đồng số 325 thuộc Không đoàn tiêm kích số 325, đóng tại căn cứ Tyndall, tuần trước phát thông báo nghiên cứu thị trường để tìm kiếm đơn vị có khả năng thiết kế, cung cấp vật liệu và thi công hệ thống lưới chống UAV.

Kế hoạch dự kiến triển khai quanh 6 mái che máy bay với tổng chiều dài khoảng 190 m, rộng 20 m và cao 9 m. Các công trình này có khả năng chứa tối đa 6 tiêm kích tàng hình F-35A.

Theo yêu cầu của Không quân Mỹ, hệ thống lưới phải có khả năng thu gọn nhanh chóng để không cản trở hoạt động xuất kích của phi cơ.

Lưới cần chịu lực kéo khoảng 90 kg, kích thước mỗi ô không quá 7,6 cm và đủ khả năng ngăn chặn UAV thuộc nhóm 1 mà không bị hư hại.

Quân đội Mỹ phân loại UAV thành 5 nhóm dựa trên khối lượng, trần bay và tốc độ. Nhóm 1 bao gồm những phương tiện có khối lượng cất cánh dưới 9 kg, trần bay không quá 365 m và tốc độ dưới 185 km/h.

Vật liệu chế tạo lưới cũng phải đáp ứng yêu cầu chịu ẩm, tia cực tím và nhiệt độ lên tới 205 độ C. Polyester hoặc nylon là những chất liệu được ưu tiên, bên cạnh khả năng chịu gió theo tiêu chuẩn địa phương.

Joseph Trevithick, biên tập viên chuyên trang quân sự War Zone, ngày 9/11 nhận định kế hoạch chưa được chốt, nhưng phản ánh xu hướng tăng cường các biện pháp bảo vệ vật lý tại căn cứ quân sự Mỹ trước nguy cơ UAV cỡ nhỏ.

Căn cứ Tyndall nằm gần vịnh Mexico, là cơ sở quan trọng phục vụ tiêm kích F-35A, huấn luyện và tổ chức các cuộc diễn tập quy mô lớn như Checkered Flag với sự tham gia của quân đội Mỹ và đồng minh.

UAV đang trở thành mối đe dọa ngày càng đáng chú ý đối với các cơ sở quân sự. Mỹ từng ghi nhận nhiều vụ UAV xâm nhập trái phép căn cứ chiến lược, trong đó có Barksdale ở bang Louisiana, nơi triển khai oanh tạc cơ B-52H.

Trevithick cho rằng Không quân Mỹ vẫn chưa đánh giá đầy đủ tầm quan trọng của việc gia cố công trình bảo vệ máy bay.

Trong khi đó, các lãnh đạo không quân gần đây ủng hộ những biện pháp chi phí thấp như lưới chống UAV, nhưng vẫn phản đối xây dựng nhà chứa máy bay kiên cố.

Ngoài khả năng ngăn chặn UAV, các mái che khép kín còn giúp bảo vệ phi cơ trước thời tiết khắc nghiệt.

Siêu bão Michael năm 2018 từng tàn phá căn cứ Tyndall, khiến 4 trong số 17 tiêm kích tàng hình F-22 trong nhà chứa bị hư hại nghiêm trọng.

Không quân Mỹ sau đó ngừng triển khai F-22 tại đây và chuyển căn cứ sang phục vụ F-35 từ năm 2021.