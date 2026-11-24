Quân đội Syria đứng trên một chiếc xe tăng. (Ảnh: Reuters)

Theo nguồn tin của Reuters, đây sẽ là chương trình huấn luyện đầu tiên của Mỹ dành cho quân đội Syria kể từ khi lực lượng nổi dậy lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad vào tháng 12/2024.

Đề xuất về một chương trình huấn luyện đa quốc gia hiện vẫn đối mặt với rào cản pháp lý tại Mỹ và sự hoài nghi từ phía quân đội Syria. Tuy nhiên, nếu kế hoạch được thông qua, Mỹ có thể triển khai trở lại một số lượng nhỏ binh sĩ tới Syria ngay trong năm 2027.

Bốn nguồn tin cho biết, chương trình ban đầu sẽ tập trung vào huấn luyện rà phá bom mìn và xử lý vật liệu nổ an toàn. Nếu thành công, đây có thể trở thành mô hình để mở rộng hợp tác quân sự giữa hai nước.

Đề xuất được xây dựng dựa trên hoạt động của Trung tâm Điều phối Damascus (DCC), được thành lập tại Jordan năm 2025, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền Syria, lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết DCC vẫn đang hoạt động nhằm hỗ trợ xây dựng một Syria ổn định, thống nhất và hòa bình. Tuy nhiên, các quyết định về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ trọng tâm của trung tâm trong tương lai vẫn chưa được hoàn tất.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này hoan nghênh việc có một đối tác tại Syria cam kết chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo một nguồn tin tham gia các cuộc thảo luận, chương trình dự kiến có sự tham gia của nhân sự đến từ khoảng 15 quốc gia đồng minh của Mỹ, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Úc, Ả-rập Xê-út và UAE.

Về phía Syria, một số quan chức Bộ Quốc phòng vẫn chưa sẵn sàng cho phép quân nhân Mỹ tiếp cận các cơ quan và cơ sở quân sự của nước này, gây khó khăn cho việc xây dựng chương trình huấn luyện.

Bước tiến mới

Việc mở rộng hợp tác quân sự sẽ đánh dấu một bước tiến nữa trong quá trình cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Syria kể từ khi chính quyền ông Assad sụp đổ.

Mỹ đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế trên diện rộng đối với Syria vào tháng 12/2025, đưa nước này ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố vào tháng 8 năm nay, đồng thời nới lỏng các hạn chế về xuất khẩu vũ khí và cung cấp dịch vụ quốc phòng vào tháng 10.

Trong cuộc nội chiến Syria giai đoạn 2011-2024, hàng trăm binh sĩ Mỹ được triển khai tại quốc gia này nhưng không hợp tác với chính quyền ông Assad hay các lực lượng nổi dậy chủ chốt của người Hồi giáo dòng Sunni.

Thay vào đó, quân đội Mỹ chủ yếu phối hợp với các lực lượng người Kurd trong khuôn khổ chiến dịch Inherent Resolve nhằm chống IS tại Syria và Iraq.

Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời Syria vào tháng 4/2026 và Iraq vào tháng 9/2026, mặc dù chiến dịch chống IS vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, ngày 12/11, Bộ trưởng Quốc phòng Syria Murhaf Abu Qasra có cuộc gặp với Chuẩn Đô đốc Liam Hulin, chỉ huy chiến dịch Inherent Resolve, tại Damascus.

Một nguồn tin quân sự Syria cho biết, hai bên đã thảo luận về cơ chế điều phối đa quốc gia, kế hoạch huấn luyện lực lượng Syria rà phá bom mìn, xử lý vật liệu nổ và hỗ trợ bảo đảm an ninh biên giới.

Một trong những phương án đang được xem xét là tổ chức huấn luyện binh sĩ Syria tại cả Jordan và Syria, có thể bắt đầu từ tháng 3/2027, với sự tham gia hạn chế của quân đội Mỹ.

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Syria (SNMAC) cũng có thể tham gia chương trình, nhằm tạo thuận lợi cho quá trình hợp tác.

Giới chức Mỹ đang xem xét khả năng sử dụng nguồn kinh phí còn lại của chiến dịch Inherent Resolve để tài trợ cho chương trình huấn luyện. Một nguồn tin ước tính khoản kinh phí này vào khoảng 200 triệu USD.