Mỹ tính đạt thỏa thuận kinh tế với Nga trước khi xung đột Ukraine kết thúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin, Washington có thể xúc tiến các thỏa thuận với Moskva ngay cả khi hai bên chưa đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện về Ukraine.

Cách tiếp cận này phản ánh mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là vừa duy trì đàm phán với Điện Kremlin, vừa tìm kiếm cơ hội khôi phục quan hệ kinh tế với Nga. Nhà Trắng kỳ vọng hợp tác kinh tế có thể góp phần thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Tuy nhiên, trong chính quyền Mỹ vẫn tồn tại những ý kiến khác nhau về thời điểm và tốc độ triển khai các thỏa thuận với Moskva. Một số quan chức lo ngại việc đưa ra các ưu đãi kinh tế cho Nga trước khi xung đột kết thúc có thể làm suy giảm đòn bẩy gây sức ép của Washington đối với Điện Kremlin.

Theo truyền thông Mỹ, các lĩnh vực có thể được đưa vào thảo luận gồm năng lượng, đầu tư và những ngành mà doanh nghiệp Mỹ và Nga có khả năng nối lại hợp tác.

Triển vọng đạt được các thỏa thuận kinh tế quan trọng vẫn phụ thuộc vào chính sách trừng phạt của Mỹ đối với Nga. Một số biện pháp hạn chế hiện vẫn có hiệu lực, trong khi sáng kiến trừng phạt mới tại Quốc hội Mỹ hướng tới gia tăng sức ép đối với ngành năng lượng Nga và các nguồn thu khác của Điện Kremlin.

Ngày 17/9, Điện Kremlin cảnh báo việc Mỹ có thể thông qua gói trừng phạt mới sẽ khiến các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột thêm khó khăn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những biện pháp này là “hành động không thân thiện” và cho rằng chúng có thể cản trở nỗ lực ngoại giao.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ tin tưởng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đạt được thỏa thuận.

Sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga ngày 9/9, ông Trump đánh giá cuộc trao đổi diễn ra tốt đẹp. Ôngchủ Nhà Trắng cũng cho biết theo nhận định của ông, nhà lãnh đạo Điện Kremlin mong muốn đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ khẳng định ông muốn đạt thỏa thuận với Nga, đồng thời cho rằng sẽ rất tốt nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có mong muốn tương tự.

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đến nay vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể. Moskva tiếp tục kiên trì với các yêu cầu của mình, trong khi Kiev tìm kiếm những bảo đảm an ninh và điều kiện nhằm ngăn Nga nối lại xung đột.

Trong bối cảnh đó, Washington vừa thảo luận khả năng gia tăng sức ép trừng phạt đối với Nga, vừa cân nhắc triển vọng khôi phục quan hệ kinh tế với Moskva trong tương lai.

Ngày 16/9, Hạ viện Mỹ đãthông qua một gói trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga. Gói biện pháp này đề xuất áp đặt thêm các hạn chế đối với quan chức Nga, lĩnh vực tài chính và năng lượng, đồng thời cho phép xem xét tăng thuế đối với những quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga.

Cách tiếp cận của Chính quyền Tổng thống Trump vì vậy kết hợp hai hướng đi: duy trì sức ép đối với Moskva, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán và hợp tác kinh tế. Dù vậy, các thỏa thuận cụ thể với Nga hiện mới dừng ở mức được xem xét, chưa trở thành chính sách chính thức được phê duyệt.

Gần đây, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff và Jared Kushner, đã tới Moskva nhằm thúc đẩy tiến triển trong các nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo các thông tin liên quan, hai bên cũng thảo luận những dự án quy mô lớn trong cuộc gặp này.