Mỹ tìm thấy mảnh vỡ máy bay cứu thương mất tích

Dữ liệu ghi âm không lưu và hệ thống theo dõi chuyến bay cho thấy phi công đã phát tín hiệu khẩn cấp vì gặp sự cố hệ thống điện nghiêm trọng khi tiến gần bờ biển Mỹ. Sự cố khiến máy bay mất thiết bị hỗ trợ đúng thời điểm lao vào một cơn bão lớn, hạ độ cao đột ngột từ 7.300 m xuống 3.000 m. Giới chuyên gia nhận định tình trạng mất thiết bị trong điều kiện thời tiết xấu đã khiến phi công bị mất định hướng không gian.

Chiếc Gulfstream G100 do hãng Latitude Air Ambulance (Canada) vận hành, chở phi hành đoàn 4 người Canada và 2 hành khách người Bermuda. Máy bay cất cánh từ Bermuda lúc 0h41 ngày 3/10 (giờ địa phương) để đến thành phố Boston (Mỹ) thì gặp nạn. Hiện Bộ Giao thông Vận tải Canada và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang phối hợp thu thập dữ liệu phục vụ điều tra, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm tại hiện trường.