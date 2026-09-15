Mỹ tìm phương án mới để 'hạ nhiệt' giá nhiên liệu

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Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp G20 về năng lượng tại Houston, ông Burgum cho biết chính quyền Mỹ sẽ cân nhắc lệnh cấm xuất khẩu nếu nhận thấy biện pháp này thực sự có thể kéo giảm giá trong nước. Tuy nhiên, theo ông, đây không phải là giải pháp phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ cảnh báo việc hạn chế xuất khẩu dầu, xăng hoặc diesel có thể kích hoạt các biện pháp trả đũa từ các quốc gia khác, qua đó gây tác động ngược đối với người tiêu dùng Mỹ. Ông lấy California làm ví dụ, cho rằng nếu Mỹ ngừng xuất khẩu sản phẩm năng lượng, các đối tác thương mại cũng có thể hạn chế xuất khẩu nhiên liệu sang những khu vực của Mỹ đang phụ thuộc một phần vào nguồn cung bên ngoài.

“Chúng ta ngừng xuất khẩu sản phẩm, rồi sẽ có người nói rằng: ‘Chúng tôi sẽ không xuất khẩu sang California nữa’”, ông Burgum nói.

Theo ông Burgum, California hiện đã đóng cửa một số nhà máy lọc dầu và tình trạng này về dài hạn có thể góp phần đẩy giá nhiên liệu tại bang này lên cao. California vốn đang phải đối mặt với giá xăng và diesel thuộc nhóm cao nhất tại Mỹ. Do đó, chính quyền liên bang không muốn áp dụng thêm những chính sách có thể làm nguồn cung nhiên liệu tại đây trở nên hạn chế hơn.

Tranh luận về khả năng hạn chế xuất khẩu diễn ra trong lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump chịu sức ép phải kiểm soát giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Giá diesel tại Mỹ gần đây đã vượt mức 6 USD/gallon, lập mức cao kỷ lục, trong khi giá tại California còn cao hơn.

Giá diesel tăng đang tạo thêm áp lực đối với nền kinh tế Mỹ bởi nhiên liệu này đóng vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa, nông nghiệp và hoạt động công nghiệp. Chi phí nhiên liệu cao có thể làm tăng chi phí vận chuyển và sản xuất, qua đó gây thêm áp lực lên giá hàng hóa và chi phí sinh hoạt.

Trong bối cảnh đó, Nhà Trắng đang xem xét một hướng tiếp cận khác là sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, được ban hành từ thời Chiến tranh Lạnh, nhằm mở rộng công suất lọc dầu của Mỹ. Thay vì hạn chế dòng chảy thương mại, việc tăng năng lực lọc dầu được kỳ vọng có thể bổ sung nguồn cung nhiên liệu trong nước và giảm bớt áp lực lên thị trường.

Tuy nhiên, việc mở rộng công suất lọc dầu cũng khó tạo ra tác động tức thời. Điều này cho thấy chính quyền Trump đang đứng trước bài toán không đơn giản: vừa phải tìm cách hạ giá nhiên liệu cho người tiêu dùng, vừa tránh những biện pháp có thể làm gián đoạn thị trường năng lượng hoặc kích hoạt phản ứng từ các đối tác thương mại.