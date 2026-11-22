Không quân Mỹ đang tìm kiếm các doanh nghiệp có khả năng cung cấp thẻ nhớ PC Card hoặc CompactFlash dung lượng từ 256 MB trở lên cho chương trình tiêm kích tàng hình F-22.

Theo thông báo của Văn phòng quản lý dự án F-22, các thẻ phải tương thích với hệ thống máy chủ do chính phủ Mỹ cung cấp. Thời hạn tiếp nhận phản hồi từ các nhà cung cấp là ngày 1/12.

Đây mới là bước khảo sát khả năng cung ứng, chưa đồng nghĩa với việc Mỹ chuẩn bị ký hợp đồng mua sắm.

PC Card được phát triển đầu những năm 1990, chủ yếu phục vụ máy tính xách tay và thiết bị điện tử cá nhân.

Trong khi đó, CompactFlash xuất hiện năm 1994, ban đầu có dung lượng chỉ vài MB. Cả hai định dạng hiện đã phần lớn bị thay thế bởi những công nghệ lưu trữ mới hơn.

Việc F-22 vẫn sử dụng các loại thẻ này không quá bất ngờ, bởi chiến đấu cơ thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1997, khi PC Card và CompactFlash còn là những công nghệ tiên tiến.

Ưu điểm của chúng là tương thích với kích thước khe cắm và hệ thống kết nối được thiết kế sẵn trên máy bay.

Theo các chuyên gia, thay thế riêng bộ phận lưu trữ không đơn giản vì các thiết bị điện tử trên F-22 được tích hợp thành một hệ thống phức tạp.

Việc nâng cấp có thể đòi hỏi điều chỉnh nhiều thành phần liên quan, kéo theo chi phí lớn và thời gian thử nghiệm.

Không quân Mỹ hiện có 183 chiếc F-22, trong đó khoảng 125 chiếc đủ khả năng chiến đấu. Mỗi máy bay có giá xuất xưởng gần 180 triệu USD, chưa tính vũ khí và trang bị.

Trong bối cảnh F-22 dự kiến tiếp tục hoạt động trước khi được thay thế bởi tiêm kích thế hệ mới F-47, việc tìm nguồn linh kiện cũ là giải pháp giúp Mỹ duy trì khả năng khai thác đội bay hiện có.

Câu chuyện cũng cho thấy một thách thức lớn của công nghiệp quốc phòng: những hệ thống vũ khí tiên tiến có thể phải phụ thuộc vào các linh kiện đã lỗi thời hàng chục năm.