Mỹ tìm mọi cách tăng nguồn cung dầu diesel

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Giá dầu diesel đã tăng lên mức cao kỷ lục do những gián đoạn nguồn cung bắt nguồn từ cuộc chiến ở Iran và các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá dầu diesel bán lẻ bình quân vào ngày 20/10 đạt khoảng 6,32 USD/gallon.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã triển khai một loạt biện pháp nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu tăng mạnh kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu vào ngày 28/2, trong đó có việc nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga, viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (Defense Production Act) để thúc đẩy sản lượng và cho phép các phương tiện thương mại sử dụng dầu diesel nhuộm đỏ vốn chỉ dành cho thiết bị hoạt động ngoài đường bộ.

Dầu diesel đóng vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế toàn cầu, cung cấp nhiên liệu cho phần lớn hoạt động vận tải, nông nghiệp và công nghiệp nặng, những lĩnh vực làm nền tảng cho thương mại và hoạt động kinh tế toàn cầu. Giá nhiên liệu này cao đã khiến cử tri đánh giá tiêu cực hơn về cách điều hành nền kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo cuộc thăm dò dư luận Reuters/Ipsos gần đây nhất, tỷ lệ người dân tán thành cách ông Trump điều hành kinh tế chỉ đạt 36%.

“Chúng tôi đang thảo luận về việc khởi động lại mọi nhà máy lọc dầu có thể”, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright phát biểu tại Houston. “Các cuộc đối thoại đang diễn ra, và đây là một thách thức không hề đơn giản. Tôi không nói rằng tất cả những phương án này sẽ trở thành hiện thực”.

Theo các nhà phân tích, các nhà máy lọc dầu của Mỹ đang vận hành gần hết công suất. Trong khi đó, một số cơ sở đã đóng cửa trong những năm gần đây, khiến dư địa để nhanh chóng gia tăng sản lượng trong nước trở nên rất hạn chế.

Việc mở rộng các nhà máy lọc dầu đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn và mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để hoàn thành, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của các hạng mục bổ sung.

Ông Wright cho biết Mỹ cũng đang hợp tác với Ấn Độ để tăng sản lượng lọc dầu tại quốc gia này, qua đó đưa thêm các sản phẩm dầu mỏ ra thị trường toàn cầu. Ông Wright cho biết vẫn còn “nhiều việc phải làm” liên quan đến hoạt động lọc dầu và việc áp dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết chính quyền sẽ sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để mở rộng công suất của một nhà máy lọc dầu tại bang Texas thuộc sở hữu của Delek US Holdings.

Năm ngoái, ông Trump đã ký ban hành một đạo luật bao gồm khoản tài trợ trị giá 1 tỷ USD theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng dành cho các dự án năng lượng được xác định là thiết yếu đối với an ninh quốc gia.

Giám đốc điều hành Viện Dầu khí Mỹ (API) Mike Sommers nói với Reuters bên lề một diễn đàn năng lượng tại Titusville, bang Pennsylvania, rằng các nhà máy lọc dầu của Mỹ hiện vận hành ở mức 95-100% công suất. Ông cho biết các doanh nghiệp đang trì hoãn những đợt bảo dưỡng theo kế hoạch do giá nhiên liệu ở mức cao.

“Các nhà máy lọc dầu của Mỹ đang làm tất cả những gì có thể”, ông Sommers nói. Ông cho rằng việc sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để khởi động lại các nhà máy đang ngừng hoạt động, sẽ đòi hỏi nguồn vốn rất lớn.

Ngoài ra, ông Sommers đặc biệt đề cập đến công suất lọc dầu dự phòng của Trung Quốc, cho biết chính phủ nước này hiện đang cấm xuất khẩu dầu diesel. “Trung Quốc thực sự sẽ là nhân tố then chốt nếu chúng ta muốn kéo giá xuống trong dài hạn”, ông nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho rằng chìa khóa để giải quyết vấn đề là đạt được một lệnh ngừng bắn tại Iran. “Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với tất cả các bên nhằm cùng bảo vệ an ninh năng lượng toàn cầu và duy trì sự ổn định của các chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng”, người phát ngôn cho biết thêm.