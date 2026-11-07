Mỹ tìm kiếm thông tin về hạt nhân Iran, treo thưởng tới 20 triệu USD

Động thái này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục khẳng định năng lực hạt nhân của Iran đã bị phá hủy đáng kể, đồng thời phát tín hiệu về khả năng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: Iran Press

Ngày 6-11, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo chương trình “Phần thưởng vì công lý” (Rewards for Justice - RFJ) thuộc Bộ Ngoại giao nước này đang tiếp nhận thông tin về chương trình hạt nhân Iran.

Mức thưởng được đưa ra tối đa 20 triệu USD, kèm khả năng hỗ trợ tái định cư đối với những người cung cấp thông tin có giá trị.

Phạm vi thông tin Washington tìm kiếm bao gồm địa điểm, trang thiết bị và những cá nhân liên quan đến hoạt động hạt nhân của Iran, đặc biệt là các thành viên trong cộng đồng khoa học, cũng như dữ liệu về sự di chuyển của những đối tượng hoặc phương tiện này.

RFJ được lập ra vào năm 1984 nhằm thu thập thông tin phục vụ bảo vệ an ninh và lợi ích của Mỹ. Người cung cấp thông tin có thể sử dụng các kênh liên lạc được chương trình giới thiệu.

Bộ Ngoại giao Mỹ viện dẫn những quan ngại liên quan đến nghĩa vụ bảo đảm an toàn hạt nhân của Iran.

Washington cho rằng Tehran đã không tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), khiến cơ quan này không còn duy trì được khả năng theo dõi liên tục quá trình sản xuất và lượng dự trữ một số thành phần quan trọng, như máy ly tâm.

Theo IAEA, từ năm 2025, Iran đã làm giàu urani ở mức 60% độ tinh khiết. Mức này cao hơn đáng kể so với yêu cầu thông thường của các ứng dụng năng lượng hạt nhân dân sự và chỉ còn một bước kỹ thuật để đạt mức khoảng 90%, vốn thường được sử dụng trong vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại Florida vào tối 6-11, Tổng thống Mỹ tiếp tục khẳng định Tehran sẽ gây ra thảm họa cho Trung Đông nếu sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 3-11 khẳng định chính phủ Iran vẫn tìm cách giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại, đồng thời tái khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình, không nhằm phát triển vũ khí hạt nhân.