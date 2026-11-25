Nhà chức trách đã tìm thấy một số mảnh vỡ, khoang máy bay và thiết bị cứu sinh, nhưng chưa xác định được vị trí những người trên máy bay.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, máy bay chở 4 người lớn và 2 bé trai, lần lượt 8 và 10 tuổi, khởi hành từ sân bay Lakefront ở thành phố New Orleans, bang Louisiana, hướng đến sân bay Page Field tại thành phố Fort Myers, bang Florida. Khoảng 15h45 phút ngày 24/11, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo mất liên lạc với máy bay. Dữ liệu theo dõi trước đó cho thấy máy bay giảm độ cao với tốc độ khoảng 3.050 m/phút.

Các đội cứu hộ phát hiện nhiều mảnh vỡ và khoang máy bay tại vùng biển cách đảo Horn Island khoảng 2 hải lý về phía Đông Bắc. Lực lượng Tuần duyên Mỹ, Sở Tài nguyên Hàng hải bang Mississippi và cảnh sát địa phương đã huy động tàu thuyền, máy bay cùng các phương tiện chuyên dụng tham gia chiến dịch tìm kiếm.

Theo thông tin cập nhật, cả 6 người trên máy bay vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng hoạt động tìm kiếm tại khu vực xảy ra tai nạn.

FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã được thông báo về vụ việc. NTSB sẽ chủ trì điều tra nguyên nhân tai nạn, với sự phối hợp của FAA. Nhà chức trách hiện chưa công bố danh tính những người trên máy bay.