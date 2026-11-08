Mỹ tìm cách phong toả hoạt động thương mại đường bộ của Iran

Lực lượng đặc nhiệm có tên Cổng Sắt sẽ đặt trụ sở tại Tampa, bang Florida (Mỹ) và sẽ phối hợp với các cơ quan chính phủ Mỹ khác. Ngoài việc vận chuyển vũ khí, lực lượng này cũng sẽ tập trung vào việc ngăn chặn dòng chảy công nghệ lưỡng dụng (sử dụng cho mục đích dân sự lẫn quân sự) mà Iran sử dụng và ngăn chặn những gì bị Mỹ cáo buộc là các nguồn thu bất hợp pháp. Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm này là minh chứng mới nhất cho thấy Mỹ vẫn đang tìm cách gia tăng áp lực lên Tehran, hơn tám tháng sau khi cùng với Israel phát động chiến tranh chống lại Cộng hòa Hồi giáo.

Theo Reuters, Iran đã tạo ra một mạng lưới bí mật gồm các cơ quan quân sự để nhập khẩu ít nhất 2 tỷ đô la thiết bị, chất nổ và xe tải hạng nặng kể từ tháng 1 năm 2025, nhằm né tránh cả lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và các lệnh trừng phạt của phương Tây. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ phối hợp với các cơ quan chính phủ khác để hành động.

Các xe tải chờ thông quan để đi vào Iran tại trạm biên giới ở Taftan, Pakistan- Ảnh: Reuters

Một quan chức quân sự Mỹ, giấu tên, cho biết kế hoạch dự kiến ​​sẽ bao gồm sự tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp, cũng như cộng đồng tình báo.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ước tính rằng lệnh phong tỏa hải quân của họ đã ngăn chặn Iran xuất khẩu hơn 25 tỷ đô la dầu thô.

Trong khi đó, các nhà trung gian hòa giải đã tăng cường nỗ lực trong những ngày gần đây để chấm dứt cuộc chiến giữa Iran và Mỹ trong bối cảnh lo ngại nó có thể bùng phát trở lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa tiến hành một cuộc tấn công mới chống lại Iran, khiến các quốc gia vùng Vịnh lo ngại, vì Tehran đã đe dọa trả đũa trên diện rộng đối với cơ sở hạ tầng vùng Vịnh.

Các đánh giá tình báo của Mỹ trong những tháng gần đây cho thấy các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran sẽ không làm thay đổi căn bản lập trường đàm phán của Tehran hoặc dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Iran.