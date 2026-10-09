Mỹ tìm cách phá bế tắc Nga - Ukraine bằng đề xuất ngừng bắn từng phần

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng ông Kushner tới Moskva để hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2/12/2025. Ảnh tư liệu: Anadolu Agency/TTXVN

Theo truyền thông Mỹ, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến gặp đoàn đàm phán Ukraine cùng các quan chức châu Âu tại Miami ngày 9/10. Cuộc gặp dự kiến kéo dài hai ngày nhằm thảo luận những đề xuất mới để tháo gỡ bế tắc trong xung đột Nga - Ukraine.

Một trong những phương án được xem xét là ngừng bắn từng phần, theo đó các bên dừng tấn công hạ tầng năng lượng và hoạt động vận chuyển ngũ cốc. Ukraine đã bày tỏ sẵn sàng thực hiện bước đi này, trong khi Nga chưa cho thấy nhiều thiện chí.

Chính quyền Tổng thống Trump hy vọng đạt đột phá ngoại giao trước cuộc bầu cử giữa kỳ và trước mùa đông, trong bối cảnh các bên đều lo ngại thời tiết khắc nghiệt sẽ khiến Ukraine thêm khó khăn nếu chiến sự tiếp diễn. Washington đang làm trung gian với mục tiêu xây dựng một đề xuất chung.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lisbon ngày 8/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định cuộc chiến đang bế tắc. Ông nhấn mạnh Washington muốn ngăn giao tranh leo thang trong tháng tới và tìm cách chấm dứt xung đột.

Ông Witkoff và Kushner đã tới Moskva và Kiev vào đầu tháng 9. Kể từ đó, hai đặc phái viên tiếp tục làm việc với phía Nga và Ukraine để điều chỉnh sáng kiến hòa bình.

Trước cuộc đàm phán tại Miami, hai đặc phái viên đã gặp Tổng thống Trump ngày 8/10 để trình bày đề xuất mới nhất và tiếp nhận ý kiến của ông. Theo một quan chức Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Phó cố vấn an ninh quốc gia Mike Needham cũng tham dự cuộc họp.

Phái đoàn Ukraine đến Miami có Chánh văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Rustem Umerov, cố vấn ngoại giao Sergey Kyslytsia và nghị sĩ David Arakhamia. Mỹ cũng mời các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức, cùng đại diện NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Theo một nguồn tin Mỹ, ngoài phương án ngừng bắn từng phần, các bên sẽ thảo luận những đề xuất về bảo đảm an ninh cho Ukraine, kế hoạch phát triển kinh tế sau chiến tranh và những vấn đề khác của cuộc xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/10 xác nhận Kiev đang trao đổi với Washington về khả năng ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng và vận chuyển ngũ cốc. Tuy nhiên, ông cho rằng cần chờ thêm diễn biến trước khi đánh giá mức độ khả thi của phương án này. Ông cũng bày tỏ lo ngại Nga có thể hành động trái với những gì Ukraine kỳ vọng.

Một quan chức Ukraine cho biết Kiev vẫn hoài nghi về triển vọng đàm phán. Tuy nhiên, theo quan chức này, bối cảnh bầu cử giữa kỳ tại Mỹ và nhu cầu được nới lỏng trừng phạt của Nga có thể khiến Tổng thống Vladimir Putin chấp thuận một hình thức ngừng bắn.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, ông Witkoff và Kushner có thể tới Moskva vào cuối tháng 10 để tiếp tục đàm phán với Tổng thống Putin.

Trong lúc Washington muốn sớm đạt kết quả và Kiev sẵn sàng thảo luận, lập trường của Moskva vẫn là trở ngại đối với phương án ngừng bắn từng phần. Khả năng đạt đồng thuận về năng lượng và ngũ cốc sẽ cho thấy các bên có thể tiến thêm đến đâu trong nỗ lực tháo gỡ bế tắc.