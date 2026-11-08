Mỹ tìm cách ngăn chặn các tuyến đường vận chuyển trên bộ vào Iran

Một cửa khẩu ở biên giới Iraq-Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Mỹ ngày 7/11 thông báo sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm tìm cách ngăn chặn các tuyến đường vận chuyển trên bộ vào Iran - những tuyến đường mà phía Mỹ cho rằng đang được sử dụng để vận chuyển vũ khí và các loại hàng hóa bất hợp pháp.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ(CENTCOM), ông Brad Cooper cho biết hoạt động của lực lượng đặc nhiệm này sẽ tiếp tục hạn chế năng lực của Iran trong hỗ trợ các lực lượng, khôi phục các nhà máy sản xuất vũ khí và bổ sung nguồn lực quân sự.

Tuyên bố cho biết thêm nhóm công tác bao gồm cả nhân sự dân sự và quân sự, đặt trụ sở tại Florida, sẽ phối hợp với các cơ quan chính phủ Mỹ để "ngăn chặn sự di chuyển của các hệ thống vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng, các loại vật liệu nằm trong danh mục cấm vận," cũng như các nguồn thu của Iran qua biên giới đất liền và khu vực Biển Caspi.

Theo giới quan sát, các biện pháp hạn chế này sẽ mở rộng phạm vi lệnh phong tỏa của hải quân Mỹ đối với các cảng biển của Iran. Trước đó, CENTCOM cho biết việc phong tỏa cảng đã ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 25 tỷ USD.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết nước này vẫn chưa kết thúc các hoạt động nhắm vào Iran, cho rằng Tehran đang "nối lại các nỗ lực nhằm sở hữu vũ khí hạt nhân" cũng như thực hiện các hành động khác đe dọa đến Israel.

Phản ứng trước tuyên bố của Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố rằng nỗ lực mới nhất của Washington "sẽ thất bại" và không thể dẫn đến sự sụp đổ kinh tế tại quốc gia Hồi giáo này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng quân sự và hoạt động phong tỏa hàng hải giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo 3 tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz.

IRGC cho biết 3 tàu chở dầu đã gặp sự cố từ sáng sớm 8/11 (theo giờ địa phương) khi di chuyển qua khu vực mà Tehran coi là tuyến hàng hải trái phép tại eo biển chiến lược này, vi phạm quy định lưu thông do Iran áp đặt.

Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ tên, quốc tịch hoặc thông tin về thiệt hại và thương vong liên quan đến 3 con tàu. Hiện chưa có xác nhận độc lập về nguyên nhân các vụ cháy.

Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo một tàu chở dầu đã bốc cháy ngày 7/11 tại khu vực eo biển Hormuz, ngoài khơi Khasab của Oman, buộc toàn bộ thủy thủ đoàn phải sơ tán.

Cơ quan này cũng ghi nhận một tàu chở dầu khác bị vật thể chưa xác định tấn công trong cùng ngày./.