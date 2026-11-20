Mô hình tên lửa trên đường phố ở thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: WANA

Tại cuộc điều trần trước Quốc hội về đề cử mình làm trợ lý Bộ trưởng Hải quân phụ trách quản lý tài chính, ông Miller cho biết con số này tăng khoảng 26% so với con số do Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cung cấp trước đó là 38 tỷ USD tính đến ngày 1-8.

Theo ông Miller, 48,3 tỷ USD, gồm đạn dược, thay thế thiết bị và chi phí hoạt động. Con số trên không bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, cũng như không tính đến thiệt hại đối với nền kinh tế toàn cầu.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không vội vàng quyết định về hành động quân sự tiếp theo chống lại Iran và sẽ chờ đến năm mới 2027 để xác định các bước đi tiếp theo. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này không chấp nhận việc tiếp tục một cuộc xung đột tiêu hao và sẽ không cho phép tình hình này kéo dài.

Người phát ngôn của IRGC, ông Hossein Mohebbi, nhấn mạnh Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz trừ khi Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran và “sẽ không bàn vào vấn đề hạt nhân cho đến khi vấn đề eo biển Hormuz được giải quyết".