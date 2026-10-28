Mỹ tiêu ít nhất 47 tỷ USD cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

(Tư liệu) Khói bốc lên sau cuộc không kích do Mỹ - Israel tiến hành nhằm vào thủ đô Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Cụ thể, theo số liệu được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) lập ngày 16/10 và Lầu Năm Góc cung cấp cho Quốc hội Mỹ trong tuần trước, hơn 29 tỷ USD trong tổng chi phí nói trên được dành để bổ sung lượng đạn dược đã sử dụng, trong đó có các tên lửa đánh chặn phòng không và bom. Gần 12 tỷ USD là chi phí phát sinh từ các hoạt động quân sự, trong khi khoảng 6,1 tỷ USD được dành để thay thế trang thiết bị quân sự bị tổn thất.

Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quân sự phối hợp nhằm vào Iran ngày 28/2, Không quân Mỹ đã phát sinh chi phí khoảng 7,6 tỷ USD, Lục quân Mỹ là 2,1 tỷ USD và Hải quân Mỹ là 1,5 tỷ USD. Ước tính này chưa bao gồm chi phí khắc phục thiệt hại tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh cuộc chạy đua bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đang ở giai đoạn nước rút. Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran khiến giá nhiên liệu tăng mạnh, làm tăng gánh nặng chi phí sinh hoạt đối với cử tri Mỹ. Điều này ảnh hưởng đến mức độ ủng hộ dành cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa. Đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chỉ nắm giữ đa số mong manh tại cả Thượng viện và Hạ viện. Trong các cuộc vận động tranh cử cho ứng viên Cộng hòa gần đây, ông Trump nhiều lần khẳng định cuộc chiến Iran sẽ nhanh chóng kết thúc và giá dầu sẽ ngay lập tức lao dốc. Mặc dù vậy, triển vọng chấm dứt cuộc chiến hiện vẫn mong manh khi các bên tiếp tục từ chối nhượng bộ.

Trong diễn biến khác, hãng CNN ngày 26/10 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết lực lượng quân sự nước này đã được bố trí đủ tại Trung Đông để thực hiện các cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Iran. Theo các nguồn tin, chiến dịch mới có thể vượt xa những đòn tập kích hạn chế nhằm vào hệ thống radar, bệ phóng tên lửa và các mục tiêu quân sự mà Iran có khả năng nhanh chóng khôi phục. Một quan chức Mỹ mô tả đây sẽ là một chiến dịch có quy mô lớn. Tuy nhiên, chính quyền Washington chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tiến hành chiến dịch này.