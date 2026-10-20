Mỹ tiêu hao hơn nửa kho tên lửa Patriot trong xung đột với Iran?

Theo phân tích ngày 20/10 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), có trụ sở tại Washington, quân đội Mỹ đã phóng khoảng 1.060 – 1.430 tên lửa đánh chặn Patriot trong cuộc xung đột với Iran, tương đương hơn một nửa kho dự trữ. Đây được đánh giá là mức tiêu hao đặc biệt lớn đối với một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa quan trọng nhất của Mỹ.

Các ước tính do chuyên gia Mark Cancian, cố vấn cấp cao của CSIS và là cựu Đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ, cùng cộng sự Chris Park thực hiện, dựa trên dữ liệu ngân sách quốc phòng công khai, năng lực sản xuất và quy mô kho dự trữ dự kiến. Tuy vậy, Lầu Năm Góc chưa chính thức xác nhận những con số này.

Hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot (trái) và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ. Ảnh:Militarywatchmagazine.

Trên thực tế, phần lớn tên lửa đánh chặn Patriot được sử dụng trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự mang tên Epic Fury, bắt đầu ngày 28/2/2026. Trong 39 ngày giao tranh đầu tiên, Iran liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ Mỹ, Israel và những quốc gia vùng Vịnh.

Các tổ hợp Patriot được triển khai để bảo vệ lực lượng Mỹ cùng các đối tác trong khu vực, trong khi hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đảm nhiệm việc đánh chặn những mối đe dọa ở độ cao và tầm xa hơn. Dù vậy, một số tên lửa Iran vẫn xuyên thủng được mạng lưới phòng không, gây thương vong và thiệt hại tại các cơ sở quân sự.

Hồi tháng 7, CSIS từng ước tính ~65% kho Patriot của Mỹ trước xung đột đã bị tiêu hao, khiến số lượng còn lại giảm xuống dưới 1.000 quả.

Riêng kho tên lửa đánh chặn THAAD cũng suy giảm mạnh, làm gia tăng sức ép lên năng lực phòng thủ tên lửa của Washington.

Khó khăn lớn nhất hiện nay của Mỹ là việc bổ sung kho dự trữ cần rất nhiều thời gian. Theo CSIS, trong thập kỷ qua, Mỹ mua trung bình khoảng 225 tên lửa Patriot mỗi năm, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tiêu hao trong cuộc xung đột với Iran.

Dây chuyền sản xuất tên lửa Patriot PAC-3 MSE của tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin hiện có công suất khoảng 650 quả mỗi năm, trong đó một phần đáng kể được dành cho các đồng minh và đối tác nước ngoài. Mặc dù doanh nghiệp này đã đưa ra kế hoạch nâng công suất lên 2.000 quả mỗi năm, việc mở rộng sản xuất cần thời gian và không thể ngay lập tức bù đắp số lượng đã sử dụng.

Trong đề xuất ngân sách tài khóa 2027, Lục quân Mỹ yêu cầu mua 3.203 tên lửa đánh chặn Patriot, với các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ tháng 5/2029. Theo đánh giá của CSIS, quá trình khôi phục kho dự trữ về mức trước xung đột sẽ kéo dài ít nhất ba năm.

Các ước tính được CBS News dẫn lại cho thấy Mỹ đã sử dụng khoảng 190–290 tên lửa đánh chặn THAAD, tương đương tối đa 82% lượng dự trữ. Trong khi đó, năng lực sản xuất hiện tại vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu bổ sung nhanh chóng.

Theo các chuyên gia CSIS, hệ quả chiến lược đáng quan tâm nhất không chỉ là khả năng duy trì chiến dịch quân sự tại Trung Đông, mà còn là mức độ sẵn sàng của Mỹ trước nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột cường độ cao tại khu vực khác.

Trước đó, Đại tướng Randy George, khi còn giữ chức Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, từng cảnh báo hồi tháng 12/2025 rằng kho tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD đang ở mức thấp nghiêm trọng và tình trạng này có thể kéo dài đến khoảng năm 2030.

Nguyên nhân được nhận định bao gồm việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine, hỗ trợ phòng thủ Israel và những hạn chế kéo dài của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc bác bỏ các thông tin cho rằng quân đội đang thiếu hụt đạn dược. Người phát ngôn Sean Parnell khẳng định Mỹ vẫn duy trì năng lực cần thiết để bảo vệ lực lượng và lợi ích quốc gia.