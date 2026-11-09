Mỹ tiết lộ các mục tiêu tấn công Iran nếu xung đột tái diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế, ông Trump cho biết Mỹ đã sẵn sàng nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Ông nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc đó. Hiện có 3 tàu sân bay của Mỹ tại Trung Đông, trong đó chiếc thứ ba vừa đến khu vực. Các tàu sân bay này đều được trang bị đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay trong số các mục tiêu được xác định có 38 cây cầu tại Iran, mà quân đội Mỹ có thể phá hủy chỉ trong vòng một giờ. Ông khẳng định toàn bộ số cầu này có thể bị đánh sập, song nhấn mạnh không muốn phá hủy cơ sở hạ tầng của Iran.

Theo ông Trump, việc xây dựng lại những cây cầu này có thể mất tới 10 năm. Ông cho rằng cầu là một trong những công trình khó xây dựng nhất, thường cần nhiều năm để hoàn thành, đồng thời nhấn mạnh bản thân có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.

Trong cuộc phỏng vấn riêng với CBS News, lần đầu tiên kể từ khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump cho biết không thấy có lý do để tiếp tục leo thang xung đột với Iran. Ông nhận định cử tri không hài lòng với cuộc chiến cũng như việc giá xăng tăng. Ông cũng đề cập đến những ý kiến phản đối Israel tại Mỹ.

Ông Trump bày tỏ tin tưởng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đồng thời cho rằng Mỹ đã giành chiến thắng trong hai cuộc chiến. Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, ông tuyên bố vật liệu hạt nhân của nước này hiện nằm sâu dưới hàng nghìn tấn đất đá. Theo ông, đây cũng là lý do không cần tiếp tục leo thang xung đột.

Về eo biển Hormuz, ông Trump khẳng định tuyến hàng hải này đã mở cửa và tàu thuyền vẫn đang lưu thông. Khi được hỏi về chi phí triển khai lực lượng hải quân Mỹ hộ tống tàu thuyền qua khu vực, ông cho biết các quốc gia được Mỹ bảo vệ sẽ phải hoàn trả toàn bộ chi phí Washington đã bỏ ra cho cuộc chiến.

Trong bối cảnh đó, theo lịch làm việc của Nhà Trắng, Tổng thống Trump dự kiến có cuộc gặp kín với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Nhà Trắng trong ngày 9/11. Qatar hiện tiếp tục đóng vai trò trung gian, chuyển tải các đề xuất giữa Washington và Tehran nhằm thu hẹp bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran và các điều kiện chấm dứt xung đột. Một quan chức Mỹ đề nghị giấu tên cho biết Phó Tổng thống JD Vance cũng dự kiến hội đàm với Thủ tướng Qatar.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định các cuộc đàm phán với Iran chưa đạt tiến triển và chưa có dấu hiệu về một bước đột phá trong thời gian gần. Tuy nhiên, ông Trump cho biết khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran là rất thấp chừng nào tiến trình đàm phán vẫn đạt được tiến triển.