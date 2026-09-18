Mỹ tiếp tục từ chối cấp visa, Tổng thống Palestine phải phát biểu trực tuyến tại LHQ

Chính quyền Mỹ ngày 16/9 thông báo tiếp tục áp dụng hạn chế thị thực đối với các thành viên Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và quan chức Chính quyền Palestine (PA), trong đó có Tổng thống Mahmoud Abbas. Quyết định được đưa ra ngay trước kỳ họp Đại hội đồng LHQ tại New York.

AFP dẫn một nguồn am hiểu vấn đề xác nhận đơn xin thị thực của ông Abbas bị từ chối. Hàng chục quan chức PA dự kiến tháp tùng Tổng thống Palestine cũng chịu biện pháp tương tự.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Washington không cho phép ông Abbas nhập cảnh Mỹ để trực tiếp tham dự kỳ họp thường niên của LHQ.

Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích quyết định xuất phát từ việc PLO và PA chưa thực hiện những cải cách mà Washington cho rằng họ đã cam kết, đồng thời cáo buộc các tổ chức này có những hoạt động làm suy giảm triển vọng hòa bình.

Mỹ cũng chỉ trích việc phía Palestine đưa tranh chấp Israel - Palestine ra các cơ chế quốc tế, trong đó có Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa án Công lý Quốc tế.

Washington cho biết vẫn duy trì cơ chế miễn trừ để các thành viên Phái đoàn Palestine tại LHQ tiếp tục hoạt động ở New York.

Điều này đồng nghĩa quyết định không ngăn cản hoạt động thường xuyên của phái đoàn Palestine tại trụ sở LHQ.

Phía Palestine phản đối quyết định của Mỹ. Chính quyền Palestine cho rằng biện pháp này không có cơ sở và làm tổn hại những nỗ lực khôi phục lòng tin cũng như quan hệ Palestine - Mỹ.

Do ông Abbas không thể tới New York, Phái đoàn Palestine dự kiến đề nghị Đại hội đồng LHQ cho phép Tổng thống phát biểu bằng hình thức trực tuyến, tương tự năm 2025.

Reuters cho biết cơ quan này sẽ xem xét việc cho phép ông Abbas gửi thông điệp video tới kỳ họp.

Ông Abbas dự kiến phát biểu ngày 24/9, cùng ngày với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Việc Tổng thống Palestine không thể trực tiếp xuất hiện tại diễn đàn LHQ tiếp tục cho thấy những bất đồng giữa Washington và PA trong cách tiếp cận tiến trình Israel - Palestine.

Mỹ từng áp dụng biện pháp tương tự với ông Abbas vào năm 2025. Khi đó, Tổng thống Palestine cũng phải phát biểu qua video thay vì trực tiếp tới New York.