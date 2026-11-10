Mỹ tiếp tục rút máy bay quân sự khỏi căn cứ ở Anh

Theo báo này, giới chức Mỹ vẫn đang đánh giá liệu nguy cơ có nhằm cụ thể vào căn cứ này hay không.

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ bay trình diễn tại một sự kiện ở Chicago, Mỹ. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay và thông tin từ một quan chức Mỹ, báo trên cho biết hai máy bay tiếp nhiên liệu đã chuyển hướng sang Đức vào sáng 9/11. Một số máy bay tiếp nhiên liệu khác được điều tới Đức và các địa điểm khác trong ngày.

Người phát ngôn Không quân Mỹ cho biết máy bay quân sự được luân chuyển giữa các căn cứ vì nhiều lý do. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc điều chuyển máy bay và các phương tiện khác diễn ra thường xuyên theo yêu cầu hoạt động.

Mildenhall là căn cứ thứ hai ở Anh mà Mỹ được cho là đã rút máy bay vì lo ngại an ninh trong những tuần gần đây. Trước đó, Mỹ đã rút các máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ Fairford sau khi giới chức Anh mở cuộc điều tra về một âm mưu tấn công nghi nhằm vào căn cứ này. Fairford từng được Mỹ sử dụng trong các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Cũng trong ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington tạm thời chưa tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào Iran, đồng thời nhận định có "động lực tích cực" hướng tới việc chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Washington vẫn sẽ duy trì phong tỏa trên biển.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tại Nhà Trắng. Theo kênh Al Jazeera, tại cuộc gặp, ông Al-Thani đã chuyển tới Tổng thống Trump đề xuất của Tehran nhằm chấm dứt xung đột.

Đài Press TV dẫn lời Bộ Ngoại giao Iran cho biết đề xuất có thể mở đường cho việc khôi phục an ninh tại eo biển Hormuz trong vòng hai ngày nếu Mỹ đáp ứng các yêu cầu của Tehran, trong đó có chấm dứt giao tranh, dỡ bỏ phong tỏa và các biện pháp trừng phạt trước khi đàm phán. Tuy nhiên, trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định khó có đột phá ngoại giao trong thời gian tới, cho rằng điều kiện của phía Iran không thực tế.

Cũng trong ngày 9/11, hãng thông tấn Mehr dẫn lời giới chức tỉnh Hormozgan cho biết, quân đội Mỹ đã tấn công một số địa điểm trên đảo Qeshm của Iran. Theo giới chức địa phương, các địa điểm bị tấn công nằm ngoài khu dân cư và khu thương mại, còn hạ tầng thiết yếu trên đảo không bị hư hại.