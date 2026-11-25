Mỹ sẽ tiếp tục đăng cai giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America) năm 2028. Ảnh: copaamerica.com

Theo thông báo chung, Copa America 2028 sẽ diễn ra từ ngày 9/6 đến 9/7/2028, với sự tham dự của 16 đội tuyển, gồm 10 đại diện Nam Mỹ và 6 đội thuộc khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe. Sáu suất tham dự của CONCACAF sẽ được xác định thông qua giải Gold Cup 2027. Mỹ từng đăng cai Copa America vào các năm 2016 và 2024. Tại giải đấu gần nhất năm 2024, Argentina đánh bại Colombia trong trận chung kết để bảo vệ thành công chức vô địch.

Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani hoan nghênh việc hai liên đoàn tiếp tục hợp tác sau thành công của Copa America 2024, cho rằng thỏa thuận mới sẽ tạo cơ hội để các đội tuyển trong khu vực CONCACAF tranh tài với những đối thủ hàng đầu thế giới, đồng thời nâng cao ý nghĩa chuyên môn của Gold Cup 2027.

Về phần mình, Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Domínguez nhấn mạnh Copa America là một phần quan trọng trong lịch sử và bản sắc bóng đá Nam Mỹ. Theo ông, việc đưa giải đấu trở lại Mỹ vào năm 2028 tiếp tục khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai liên đoàn, cũng như cam kết thúc đẩy sự phát triển bóng đá trên toàn châu lục.

CONMEBOL và CONCACAF cho biết danh sách các thành phố và sân vận động đăng cai Copa America 2028 sẽ được công bố sau.