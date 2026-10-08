Mỹ tiến hành vụ hành quyết đầu tiên kể từ sự cố nữ tử tù không chết

Bức ảnh do Bộ Tư pháp Mỹ cung cấp cho thấy một lọ thuốc pentobarbital được sử dụng trong các vụ hành quyết hai tù nhân vào tháng 7/2020

Theo Euronews, ngày 7/10, tử tù Jamaal Howard, 46 tuổi, đã bị tiêm một liều pentobarbital gây tử vong tại nhà tù bang ở Huntsville và được xác nhận đã qua đời lúc 20h03. Howard bị kết tội bắn chết Vickie Swartout, một nữ nhân viên 42 tuổi, trong một vụ cướp cửa hàng tiện lợi tại Silsbee, Texas vào năm 2000.

Howard được ghi nhận đã thở hổn hển và hít vài hơi khi thuốc bắt đầu có tác dụng, trước khi phát ra tiếng ngáy và ho. Mọi cử động chấm dứt trong khoảng 30 giây. Người này được tuyên bố đã chết 19 phút sau đó.

Trước khi vụ hành quyết diễn ra, Howard đã lên tiếng với một số thành viên gia đình nạn nhân Swartout, gửi lời xin lỗi và cầu xin sự tha thứ.

"Tôi mong quý vị chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho tôi. Tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra. Tôi hy vọng một ngày nào đó quý vị có thể tha thứ cho tôi", nam tử tù nói.

Ông nói thêm rằng mình đang "có trạng thái tinh thần tốt để tìm thấy sự bình an, vì vậy tôi xin cảm ơn tất cả mọi người".

Các luật sư của Howard đã nỗ lực ngăn chặn vụ hành quyết nhưng không thành. Họ đã đệ đơn lên Tòa Phúc thẩm Hình sự Texas để đặt vấn đề về chất lượng loại thuốc được sử dụng cho việc hành quyết tại bang này. Họ cũng lập luận trước Tòa án Tối cao rằng không nên tiến hành vụ hành quyết vì Howard bị thiểu năng trí tuệ.

Tòa án Texas đã bác bỏ yêu cầu liên quan đến vấn đề thuốc men cũng như một đơn kiến nghị thứ hai mà không đưa ra bình luận nào.

Tòa án Tối cao đã cấm hành quyết những người bị thiểu năng trí tuệ, nhưng trao cho các bang quyền quyết định nhất định trong việc xác định tình trạng khuyết tật này. Phía bang đã trình bày với tòa án rằng các luật sư của Howard không cung cấp được bằng chứng cho thấy ông đáp ứng các tiêu chí để được xác nhận là bị thiểu năng trí tuệ.

Tòa án Tối cao cũng từ chối can thiệp mà không đưa ra bình luận vào cuối ngày 7/10, qua đó mở đường cho việc tiến hành vụ hành quyết.

Liên minh Texas vì việc Bãi bỏ Án tử hình - một tổ chức vận động chấm dứt án tử hình tại Texas - đã kêu gọi người dân hối thúc Thống đốc bang Texas Greg Abbott yêu cầu hoãn thi hành án đối với Howard. Mục đích là để các luật sư của ông có thể "thu thập các hồ sơ quan trọng từ Sở Tư pháp Hình sự Texas về thời điểm mua thuốc, quy trình bảo quản, cũng như các bước kiểm nghiệm đã được thực hiện và thời gian tiến hành".

Tính cả Howard, Texas đã thi hành án tử hình đối với 7 người trong năm nay, tăng so với con số 5 người của các năm 2025 và 2024. Hai vụ hành quyết nữa đã được lên lịch thực hiện vào tháng 11, áp dụng đối với các tử tù John Rubio và Reinaldo Dennes.