Hôm 12/11, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã tịch thu 1,2 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp từ Binance trong vụ tấn công mạng hồi tháng trước. Với tổng thiệt hại ước tính lên tới 6,3 tỷ USD diễn ra vào ngày 29/10, đây được xem là vụ trộm tài sản kỹ thuật số lớn nhất lịch sử nhằm vào sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Tính đến nay, Chính phủ Mỹ phối hợp cùng khu vực tư nhân đã đóng băng hơn 2,7 tỷ USD từ số tiền bị đánh cắp.

Cùng ngày 12/11, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận đã được tòa án cấp phép để chính thức tịch thu và phong tỏa hơn 1,2 tỷ USD trong số đó. Theo quy trình pháp lý, Chính phủ sẽ trình hồ sơ lên tòa án để phán quyết quyền sở hữu hợp pháp đối với số tài sản thu hồi được.

Mỹ tịch thu 1,2 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp từ Binance. Ảnh minh họa: AI

FBI cáo buộc TraderTraitor - một nhóm tin tặc được cho là có liên hệ với Triều Tiên - là thủ phạm đứng sau vụ tấn công. Theo cơ quan điều tra, nhóm này đã tẩu tán bằng cách chuyển đổi tài sản đánh cắp sang đồng Ethereum, sau đó tiến hành rửa tiền thông qua các nền tảng tài chính phi tập trung.

Phản ứng trước thông tin này, Triều Tiên bác bỏ mạnh mẽ và gọi đây là "những cáo buộc vô lý" mang tính khiêu khích vì động cơ chính trị.

Trước đó vào ngày 3/11, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo Jong - em gái Chủ tịch Kim Jong Un - chỉ trích Washington đang cố tình gán mác "quốc gia tội phạm mạng" cho Bình Nhưỡng.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump hôm 31/10 cũng tuyên bố sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa thể khẳng định chắc chắn sự liên quan của Triều Tiên.

Đối mặt với cuộc khủng hoảng, đại diện Binance cho biết sàn đã sử dụng quỹ công ty để hoàn trả khoảng 90% tài sản bị mất, đồng thời cam kết sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho những người dùng bị ảnh hưởng.