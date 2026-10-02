Mỹ thúc giục EU giải phóng kho dự trữ để giúp giảm giá dầu diesel

Phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "đang cân nhắc" khả năng cấm xuất khẩu dầu diesel sang châu Âu và các khu vực khác, nhằm gây sức ép buộc Liên minh châu Âu (EU) phối hợp hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Một ngày sau, trong chuyến thăm bang Texas, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục khẳng định "có thể" sẽ yêu cầu các đồng minh châu Âu giải phóng kho dự trữ chiến lược.

Quan điểm này được củng cố khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hối thúc các đối tác châu Âu nhanh chóng thực hiện cam kết, cung cấp thêm nguồn cung ngay lập tức để giải quyết tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Thông điệp phối hợp cũng được giới chức Mỹ liên tục phát đi. Tại hội nghị thương mại G20 ở Milwaukee, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer khẳng định hai bên đều "mong muốn hợp tác" về vấn đề dầu diesel. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tiết lộ thị trường sẽ sớm đón nhận "những thông báo từ các nước bạn bè ở châu Âu" nhằm kéo giảm giá mặt hàng này.

Phản hồi về vấn đề trên, Điện Élysée khẳng định Washington chưa đưa ra yêu cầu chính thức nào về việc xả kho dự trữ khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm với ông Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần trước.

Dù vậy, theo truyền thông Pháp, ông Macron dự kiến sẽ triệu tập hội nghị trực tuyến với lãnh đạo nhóm G7 vào giữa tháng 10 nhằm tìm kiếm biện pháp bình ổn giá nhiên liệu, trong đó bao gồm cả phương án phối hợp xả kho dự trữ.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá dầu diesel trung bình tại nước này đã vọt lên 6,39 USD/gallon – tăng hơn 70% kể từ khi xung đột Mỹ – Iran bùng phát. Chi phí năng lượng đắt đỏ kéo theo bão giá sinh hoạt đang trở thành rủi ro chính trị lớn, đe dọa nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.