Mỹ thúc đẩy ứng dụng AI trong chính phủ và tăng kiểm soát công nghệ

Tại Nhà Trắng, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp thiết lập America.gov như một điểm truy cập kỹ thuật số thống nhất đối với các dịch vụ liên bang. Theo Nhà Trắng, nền tảng sử dụng công nghệ AI để hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin, hướng dẫn từng bước và kết nối với các cơ quan liên quan thay vì phải truy cập nhiều trang web khác nhau. Chính quyền Mỹ cho biết America.gov sẽ tiếp tục được mở rộng khi các cơ quan liên bang tích hợp dịch vụ vào hệ thống.

Cùng ngày, ông Trump và lãnh đạo một số tập đoàn AI lớn của Mỹ ký một thỏa thuận tự nguyện về an toàn AI. Những người tham gia gồm lãnh đạo hoặc đại diện của OpenAI, Anthropic, Meta, Google và Nvidia. Theo nội dung được công bố, các công ty cam kết xây dựng quy trình và biện pháp kiểm soát nội bộ nhằm bảo đảm công nghệ hoạt động theo thiết kế, nhanh chóng phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh. Các doanh nghiệp cũng cam kết tăng cường giám sát, ngăn các hệ thống AI truy cập hoặc xâm nhập trái phép vào các hệ thống kỹ thuật bên ngoài và cho phép tiến hành các cuộc kiểm toán độc lập đối với những biện pháp bảo đảm an toàn.

Phát biểu sau cuộc gặp với các lãnh đạo công nghệ, Tổng thống Trump gọi cam kết này là một thỏa thuận mang tính “ràng buộc về đạo đức”, nhưng không có tính bắt buộc về mặt pháp lý. Ông cho biết các công ty sẽ tự giám sát hoạt động phát triển AI.

CEO Meta Mark Zuckerberg cho rằng thỏa thuận nhằm tạo niềm tin rằng công nghệ AI được vận hành theo cách các nhà phát triển dự kiến, đồng thời nhấn mạnh đây mới là bước khởi đầu để xây dựng các tiêu chuẩn chung trong ngành.

Tại cuộc gặp, ông Trump cũng chỉ đạo chính phủ liên bang sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” (Super Intelligence - SI) thay cho “trí tuệ nhân tạo” (AI) trong một số hoạt động của chính phủ. Theo Nhà Trắng, cách gọi mới nhằm phản ánh những khả năng ngày càng mở rộng của công nghệ được phát triển hiện nay.