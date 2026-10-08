Mỹ thúc đẩy thay đổi vật liệu đồng 5 xu sau khi ngừng sản xuất đồng 1 xu

Đồng 1 xu của Mỹ. Ảnh: Business Insider/GettyImages

Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, chi phí sản xuất một đồng 5 xu trong tài khóa 2025 lên tới 13,31 xu, khiến chính phủ chịu khoản lỗ hơn 8 xu cho mỗi đồng tiền. Đồng 5 xu hiện được chế tạo từ 25% nickel và 75% đồng.

Dự luật Common Cents Act, do Hạ nghị sĩ Lisa McClain, đại diện của đảng Cộng hòa cho bang Michigan, thúc đẩy, cho phép Bộ Tài chính thay đổi thành phần vật liệu của đồng 5 xu nếu thử nghiệm cho thấy phương án mới giúp giảm chi phí mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến các máy bán hàng tự động và thiết bị sử dụng tiền xu. Một phương án đang được xem xét là sử dụng kẽm thay thế một phần đồng trong hợp kim mới.

Bà McClain cho rằng nếu phải tốn 13 xu để sản xuất đồng tiền có mệnh giá 5 xu, chính phủ cần tìm cách giảm chi phí. Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (đại diện của đảng Cộng hòa cho bang Wyoming), người thúc đẩy dự luật tại Thượng viện, cũng cho rằng việc sử dụng tiền mặt ngày càng giảm khi người Mỹ chuyển sang thẻ thanh toán và các hình thức thanh toán điện tử.

Đáng chú ý, Common Cents Act không đề xuất loại bỏ đồng 5 xu mà trước mắt cho phép nghiên cứu và sử dụng thành phần vật liệu có chi phí thấp hơn. Nội dung này được đưa vào dự luật sau khi Quốc hội thông qua các quy định chính thức chấm dứt sản xuất đồng 1 xu.

Theo Bộ Tài chính, chi phí sản xuất đồng 1 xu đã tăng lên 3,69 xu/đồng, trong khi việc ngừng sản xuất dự kiến giúp tiết kiệm khoảng 56 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, những đồng 1 xu hiện có vẫn là tiền hợp pháp và tiếp tục được lưu hành.

Việc cải tiến đồng 5 xu có thể trở nên đáng chú ý hơn sau khi đồng 1 xu dần rút khỏi lưu thông, bởi các giao dịch tiền mặt sẽ được làm tròn đến 5 xu gần nhất. Quốc hội Mỹ cũng đang yêu cầu Bộ Tài chính cân nhắc tác động của vật liệu mới đối với khả năng tái chế, nguồn cung nguyên liệu và chi phí sản xuất các loại tiền xu khác.