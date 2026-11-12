Mỹ thúc đẩy siết xuất khẩu chip sang Trung Quốc, Hàn Quốc chịu sức ép

Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các nghị sỹ Mỹ thuộc cả hai đảng đang thúc đẩy 3 dự luật nhằm tăng cường kiểm soát xuất khẩu chip và thiết bị sản xuất bán dẫn sang Trung Quốc, động thái có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Samsung Electronics và SK hynix tại thị trường này.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, báo Wall Street Journal (WSJ) đưa tin các nghị sỹ chủ chốt của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đang tìm cách đưa 3 dự luật liên quan vào Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) thường niên.

Các dự luật gồm Đạo luật Giám sát AI (AI Overwatch Act), Đạo luật An ninh bán dẫn (Chip Security Act) và Đạo luật MATCH.

Trong đó, Đạo luật Giám sát AI đề xuất tăng cường quyền giám sát của Quốc hội Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến sang các quốc gia bị coi là đối thủ, trong đó có Trung Quốc.

Theo đề xuất, Chính phủ Mỹ phải thông báo cho Quốc hội trước khi phê duyệt các thương vụ xuất khẩu thuộc diện kiểm soát, đồng thời Quốc hội có thể can thiệp vào những quyết định này.

Đạo luật An ninh bán dẫn hướng tới ngăn chặn chip tiên tiến sản xuất tại Mỹ bị chuyển trái phép sang Trung Quốc qua nước thứ ba, bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật cho phép theo dõi vị trí chip.

Trong khi đó, Đạo luật MATCH nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận thiết bị sản xuất bán dẫn tiên tiến, đồng thời thúc đẩy các đồng minh của Mỹ, trong đó có Nhật Bản, áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu tương ứng.

Các đề xuất trên có thể tác động đến Samsung Electronics và SK hynix, hai tập đoàn Hàn Quốc đang vận hành các cơ sở sản xuất bán dẫn tại Trung Quốc. Samsung có nhà máy sản xuất chip nhớ NAND tại Tây An, trong khi SK hynix vận hành các cơ sở sản xuất DRAM tại Vô Tích và NAND tại Đại Liên.

Nếu các biện pháp mới được thông qua, hai doanh nghiệp có thể gặp thêm khó khăn trong việc nhập khẩu thiết bị và nâng cấp dây chuyền tại các nhà máy ở Trung Quốc, qua đó ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và duy trì năng lực cạnh tranh tại thị trường này.

Tuy nhiên, triển vọng thông qua các dự luật vẫn chưa rõ ràng do quá trình đàm phán NDAA tại Quốc hội Mỹ còn nhiều trở ngại. Các điều khoản liên quan có thể tiếp tục được điều chỉnh hoặc loại bỏ trước khi văn bản cuối cùng được thông qua.

Những đề xuất này cho thấy các biện pháp kiểm soát công nghệ trong cạnh tranh Mỹ-Trung có thể tiếp tục đặt doanh nghiệp bán dẫn Hàn Quốc trước bài toán duy trì hoạt động tại Trung Quốc, đồng thời đáp ứng các yêu cầu kiểm soát xuất khẩu ngày càng chặt chẽ của Mỹ./.